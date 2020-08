Canjes y conflicto judicial: el insólito engaño de Vicky Xipolitakis a su ex que involucra a Susana Giménez

En mayo de este año, Martín Francolino, abogado de Vicky Xipolitakis, había contado detalles del conflicto que mantiene la mediática con su ex, Javier Naselli. Según explicó, el empresario le deposita 50 mil pesos por mes, monto que dispuso la Justicia hasta el momento, y debe pagar la mitad de los 1.750 dólares al mes de los alquileres, de la medicina prepaga y los impuestos.

Estos valores, si bien también fueron impuestos por la justicia, Naselli no los estaría pagando. “Naselli gana 500.000 dólares por mes. ¿Entienden lo que les digo? 500.000 dólares por mes. Es vicepresidente senior del banco UBS Investment Bank”, sostuvo Francolino.

Según el letrado, el empresario tiene una casa en Los Hamptoms, un departamento en Tribeca, dos en el estado de Nueva York; otra en Palm Beach, Florida; tiene autos de alta gama como Ferrari, Mercedes Benz; negocios en Panamá y hoteles. “Está todo declarado y lo tengo todo”, explicó el defensor.

Pero a raíz de los insólitos audios de Vicky pidiendo canjes a todo comercio o emprendimiento que le aparecía en el feed de Instagram revivió un viejo conflicto con Naselli. La polémica estalló, una vez más, luego de que la ex vedette justificara su necesidad de hacer canjes con el hecho de que no tiene otros ingresos económicos y dedica todo su tiempo al cuidado de su bebé, Salvador Uriel.

En ese sentido, Vicky remarcó que "es una bendición muy grande que existan los canjes porque hacen que no nos falte nada" y agregó: "No tengo otro tipo de ingreso y hace más de un año que me dedico solamente al cuidado y a la crianza de mi hijo...". A su vez, la mediática dio a entender que el arreglo económico al que llegó con su ex marido en diciembre de 2019 no le alcanza para cubrir los gastos de su hijo.

A través de su abogada, Guadalupe Guerrero, el empresario filtró varios detalles de lo que fue su relación con la mamá de su hijo y una llamativa versión sobre su inolvidable presentación en el programa de Susana Giménez, hace ya tres años. "Yo voy a contar otra cosa: al programa de Susana fue engañado, por ejemplo. Le dijeron que iba a un casamiento. Es una primicia", aseguró Guerrero en Los Ángeles a la mañana.

En ese momento, sorprendido, Ángel de Brito le preguntó si Vicky le dijo a Naselli "'´vamos a un casamiento´ y lo llevó con Susana Giménez" y Guerrero afirmó con un gesto. "El señor Naselli no es una persona de bajo perfil, es de recontra bajo perfil y todo esto que ven (por las notas que hizo con Vicky) le costó un montón", agregó la abogada del empresario.

A lo que Mariana Brey opinó: "Nadie obliga a un señor de la edad de él a sentarse en un programa de televisión". "No entiende nada del medio ¡Nada!... Y estaba muy enamorado...", concluyó la abogada, aclarando que su defendido conoció a Vicky en Punta del Este, que no sabía a qué se dedicaba y que, a través de una resolución judicial, Naselli debe abonar por mes la mitad de los gastos de Salvador Uriel, la prepaga y 50 mil pesos.