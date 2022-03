Canosa apuntó contra el marido de Mariana Fabbiani: "Te hiciste rico con el gobierno de Macri"

Viviana Canosa está en el centro de las críticas desde hace tiempo, ya que en su programa se anima a decir todo lo que piensa, y no tiene miedo a enfrentarse a nadie. De hecho, en las últimas horas la conductora habló de Mariano Chihade, el esposo de Mariana Fabbiani, a quien acusó de haberse enriquecido durante el Gobierno de Mauricio Macri.

Todo comenzó después de que Canosa se mostrara muy enojada con el programa que conduce Ángel de Brito por América, Los Ángeles de la Mañana, después de sentirse atacada por todo el panel. Ofendida por eso, no dudó en hacer un furioso descargo.

"De Brito, voy a traer un ropero acá y voy a hablar de todos ustedes porque los conozco desde chiquitos. No hablo de la sexualidad, porque en eso no me voy a meter ya que sería caer muy bajo, pero ustedes me pegan todo el tiempo", amenazó.

Además, dijo que conoce muy bien a todos los que hablan mal de ella, y que incluso es gente que ayudó en distintas ocasiones. "Les presté plata, confiaron en mi. Tienen poca memoria. Laburé con todos y ahora me pegan todo el tiempo. Trabajamos en el mismo grupo y no respetan eso. Yo voy a respetar pero voy a hablar", comentó en referencia a que desde LAM siempre la critican, aún cuando el programa sale en el mismo grupo de medios que ella trabaja.

Sin dejar de lado a nadie, luego la periodista habló de Mariano Chihade, el marido de la conductora Mariana Fabbiani. "A vos Mariano Chihade mañana voy a hablar de vos. Te llamé varias veces para saber si tenés algo conmigo porque siempre en tus informes está Viviana Canosa", aseguró.

Y lejos de dejarlo ahí, siguió con fuertes acusaciones: "Te hiciste rico con el gobierno de macri, Mariano Chihade, vos y tu mujer Mariana Fabbiani. ¿Cómo viven con ese nivel de vida de un programa de televisión? Yo no puedo vivir de este programa. Vamos a hablar de tu relación con Mauricio Macri y cómo hiciste la fortuna que tenés, porque vos te metés conmigo como si mi vida no importara".

Incluso, se animó a decir que Chialde "es valijero de Mauricio Macri". "Él quiere pelea, vamos a pelear. Porque es muy fácil meterse con una mujer que lo único que hace es trabajar", ceró.

Cansada, además le pidió en vivo a su abogado, el doctor Juan Manuel Dragani, que iniciara acciones legales por los comentarios contra su persona. En este sentido, el letrado dijo que hay un "ataque sistemático" y que muchos están incurriendo en injurias, por lo que Canosa sintió que le daba la razón.