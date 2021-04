Canosa asegura que le meten "metal" a los hisopados para inventar "falsos positivos y encerrarte en tu casa"

Una más y van. Después de militar en contra de las vacunas, del aislamiento y de cualquier medida de cuidado de cara a la pandemia de Covid-19 que atraviesa desde hace ya más de un año a la Argentina y al mundo entero, Viviana Canosa volvió al ruedo con una polémica denuncia. Si bien en esta oportunidad no bebió (ni recomendó) dióxido de cloro en vivo, sí denunció una presunta práctica de algunos laboratorios para falsear los positivos y "encerrarte en tu casa".

Fiel a su estilo, la conductora no reveló fuentes, ni acompañó con documentación su denuncia. "En determinados lugares, los hisopados tienen unos metales y unas cosas extrañas... no sé cómo explicarlo fácil. Bueno, te ponen eso y va a dar positivo. Porque en realidad no sos vos, es lo que le ponen al hisopado. ¿Para qué? Para meterte en tu casa", disparó desde su programa en A24.

La denuncia de Canosa tuvo lugar horas antes del esperado anuncio de Alberto Fernández en el que se especificaron las nuevas medidas de restricción de cara a la segunda ola. ¿Un dato no menor? Mientras que la conductora asegura sin papeles que los positivos en realidad son "un invento para meterte en tu casa", la Argentina volvió a romper hoy su récord histórico de contagios con 22.039 nuevos positivos.

A continuación, el listado completo de las medidas que anunció el presidente:

Se suspenden para todo el país los viajes grupales de Egresados y Egresadas, de Estudio y de Grupos Turísticos.

En las zonas del país consideradas de mediano riesgo epidemiológico y sanitario es facultad y responsabilidad de gobernadores y gobernadoras adoptar en forma temprana medidas que disminuyan la circulación para prevenir los contagios. Ello es así, pues es del resorte exclusivo de las provincias el monitorear y hacer cumplir cualquier medida restrictiva de la circulación.

En las zonas del país donde hay mayor riesgo epidemiológico y sanitario, se tomarán además las siguientes medidas:

a. Se suspenden actividades sociales en domicilios particulares.

b. Se suspenden reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 20 personas.

c. Se suspenden actividades de Casino, Bingo, Discotecas o cualquier salón de fiestas.

d. Se suspende la práctica recreativa de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen más de 10 personas.

e. Se establece el cierre de los bares y restaurantes a partir de las 23hs.

f. Se prohíbe la circulación entre las 00.00 y las 06.00 de la mañana de cada día. Según las jurisdicciones, las autoridades podrán solo ampliar estos horarios en función de las especificidades de cada lugar.