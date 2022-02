Canosa atacó a Dalma Maradona: "Tu papá se llevó dinero manchado con sangre de dictaduras"

Los usuarios de Twitter fueron testigos de un feroz cruce entre Viviana Canosa y Dalma Maradona, provocado curiosamente por los dichos de Sergio "el Kun" Agüero, ex pareja de Gianinna Maradona, quien se opuso públicamente días atrás a pagar un porcentaje anual de su patrimonio." A mí no me molesta pagar por ingresos, porque si tenés ingresos claramente estás trabajando y te va bien. No pasa nada si pago el ingreso del 30%, 35%, en Inglaterra es del 50%. Vos estás generando plata, está bien, pagas. Lo que no me convence es que vos pagues un porcentaje anual del patrimonio que tengas, me parece una locura", opinó el ex futbolista.

Si bien recibió muchas críticas, Canosa lo defendió en su editorial y lo puso como contraejemplo a Diego Armando Maradona, quien antes de fallecer se había manifestado a favor del impuesto a las grandes fortunas. "Le pido a Dios que se apruebe la ley de Aporte Solidario de Grandes Fortunas. Porque en este momento de crisis, se necesita de la ayuda de los que más tenemos. Yo perdí a mi cuñado por Covid, y sé lo que es no poder despedir a un ser querido. Yo sé lo que es no tener para comer. Por eso estoy a su disposición, presi @AlFerdezOK. VAMOS ARGENTINA!!!", había publicado el Diego en su cuenta de Instagram.

En su editorial, Canosa defendió a Agüero y aseguró que el ex deportista tiene todo el derecho de opinar así porque nadie le regaló nada. “¿Un tipo que se vuelve millonario gracias a su talento, no tiene derecho a decir lo que dijo?”, preguntó Canosa, molesta.

Molesta con esto, la hija mayor de Claudia Villafañe disparó contra la conductora y armó un intenso ida y vuelta en las redes sociales. “¡Qué desagradable sos, mujer! Me hubiera gustado que todas las barbaridades que dijiste de mi papá, se las hubieras dicho a él en la cara! Una mina que toda su vida vivió de inventar chimentos. Ahora, se le ocurre gritar cualquier cosa en tele, y decirle a un país como debe ser o pensar! Me parece demasiado!", escribió.

Como suele ocurrir, Dalma amenazó a Canosa con llevarla ante la Justicia. "Espero que lo que dijiste lo puedas corroborar en la justicia!. ¡Saber que hacés todo bien es cuando te bloquea Viviana Canosa! ¡Y cero tiene que ver con política, diría que para nada! ¡Me da miedo la gente que piensa que a los gritos siempre tiene la razón! Una mina que me manda a laburar pensando que de esa manera me ofende o algo…”, agregó.

Claro está, la periodista no se quedó callada y le respondió al final de su programa a la hija del Diez. “Mañana le voy a responder a la señora Dalma Maradona. Mañana vamos a hablar del dinero manchado con sangre que se llevó tu padre de dictaduras como la de Venezuela y la de Cuba. Mañana vamos a hablar de verdad Dalma Maradona, tu viejo le cobraba a Chávez, a Maduro y a Fidel. Mañana cuento de qué viven las Maradona”, avisó.

Mirando fijamente a la cámara, Canosa desafió a Dalma a que vaya a su ciclo, Viviana Con Vos, y deje de lado las redes sociales. "¿Querés que hable con vos y que te responda? Te voy a responder, pero no como chusmas de peluquería, vení al piso si querés”, concluyó.