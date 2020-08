Canosa dice que quieren vulnerar sus derechos y le respondieron: "La denuncia no es contra la libertad de expresión, es por 'curandería'"

Sigue la polémica. Después de que Viviana Canosa ingiriera en vivo dióxido de cloro, al menos dos personas fallecieron por consumir la sustancia en un intento por prevenir el contagio del Covid-19, algo que no sólo no tiene sustento científico, sino que además fue desalentado tanto por las autoridades nacionales, como por los pertinentes organismos de control del mundo.

En las últimas horas, el diputado de Neuquén Mariano Mansilla anticipó que presentará una denuncia contra la conductora. "No la acusamos de homicidio a Viviana Canosa, sino de que con tal irresponsabilidad anunció falsamente que tiene una sustancia que curaría el Covid-19", señaló el diputado en diálogo con Radio 10.

De acuerdo con la presentación que hará el diputado provincial, Canosa incurrió no sólo en una “falta ética gravísima” sino que además “su conducta es típica respecto a los ilícitos que se encuadran en los delitos contra la seguridad pública en este contexto especial de la pandemia del COVID-19”.

En efecto, la ley vigente establece penas previstas que van de 15 días a un año de prisión para quienes “sin título ni autorización para el ejercicio de un arte de curar o excediendo los límites de su autorización, anunciare, prescribiere, administrare o aplicare habitualmente medicamentos, aguas, electricidad, hipnotismo o cualquier medio designado al tratamiento de las enfermedades de las personas, aun a título gratuito”.

Antena al posible avance judicial, Canosa respondió por Twitter. "Durante estos días vengo escuchando y leyendo en diferentes medios, muchas expresiones que me lastimaron, que ofendieron mi honor, sustentadas en falsedades sobre mi persona y en interpretaciones mal intencionadas, por las que además intentan socavar y vulnerar mi libertad de expresión". "Le he encomendado a mi abogado, el doctor Martin Leguizamon, que inicie las acciones legales correspondientes contra los que me injuriaron y agraviaron", anticipó.

"No es contra la libertad de expresión, cada cual puede decir lo que le parece; pero hay una línea que para eso está el Código Penal. Esta denuncia está encuadrada en el Art. 208, que es cuando uno hace un anuncio que tiene un remedio que es falso. Que es lo que hizo Canosa y lo grave de la situación", advirtió Mansilla.

"La denuncia es por 'curandería'. Es decir, quien no tiene título de un médico hace un anuncio sobre una cura de una enfermedad. Todo esto que realizan algunos medios, están enmarcados en una campaña contra todas las normas sanitarias que debemos cumplir para salir de esta gran pandemia", sumó el diputado.

El dióxido de cloro fue rechazado tanto por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires. Los organismos consideraron que lejos de ayudar al tratamiento contra el coronavirus, el compuesto químico “no cuenta con estudios que demuestran su eficacia” y por el contrario “puede causar irritación en el esófago y estómago, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarreas e intoxicaciones severas, entre otras complicaciones que pueden incluir graves trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales”.