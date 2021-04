Canosa dijo que no usará barbijo en TV y entrevistó a un farmacéutico que recomienda no vacunarse

Tras la sorpresiva muerte de Mauro Viale, quien murió después de haberse contagiado coronavirus, los medios de comunicación audiovisuales optaron porque sus periodistas comiencen a usar barbijo durante el aire, para que puedan cuidarse dentro del estudio.

En este contexto, Viviana Canosa explicó desde su programa en A24 que decidió no usar protección mientras conduce. "Yo ya voy avisando que por mí se lo pueden poner todo al barbijo, pero yo no me lo pongo para hacer televisión. El que quiere que lo haga, yo lo respeto, pero yo a la gente no le hablo así", sostuvo.

Viviana Canosa dijo que no usará barbijo en la TV.

Además, aclaró que en la calle usa y usará tapaboca, pero que al aire no le parece correcto hacerlo, porque le parece raro hablarle al público con la cara tapada.

Durante esa misma edición, la periodista además entrevistó al Doctor en Farmacia y Bioquímica Marcelo Peretta, quien hace pocos días le recomendó al aire a Mauro Viale que no se vacunara, y que mejor esperara al 2022 para hacerlo. "Yo te digo lo que le digo a mis pacientes y a mi familia. Que esperen al lote 2022, que las vacunas van a venir mucho más fortalecidas y elaboradas", sostuvo ante la consulta de Mauro.

“Yo lo que te haría es sacarte sangre y te haría el test serológico. Muy probablemente ya tengas los anticuerpos”, le aseguró. En este sentido, en diálogo con Canosa, el experto dijo que una vacuna puede ser mortal para la gente, por los efectos adversos que provocan.

Ante la pregunta de la periodista, dijo que ninguna de las vacunas contra el coronavirus es buena. "Toda la política del Gobierno ha sido apostar al encierro, que te baja las defensas, y apostar a vacunas malas, inseguras, y que además son inefectivas", agregó Peretta.

Sobre esto, mencionó que lo mejor sería que todos volvieran a sus puestos de trabajo de manera presencial, siempre y cuando se hiciera un test PCR antes de regresar.

A raíz de estos polémicos mensajes que enviaron ambos a través del programa, muchas fueron las críticas que recibieron por parte de infectólogos y médicos.

La periodista es muy criticada por su posición frente al coronavirus.

Los otros despistes de Canosa

A pesar de que estas últimas afirmaciones resultaron polémicas para muchos, esta no es la primera vez que Canosa recibe críticas por las cosas que dice en su programa.

Hace apenas unos días, dijo al aire que en algunos lugares a los hisopados le meten "metales y cosas extrañas" para que las personas que se testean den positivo, supuestamente sin tener la enfermedad.

"Porque en realidad no sos vos, es lo que le ponen al hisopado. ¿Para qué? Para meterte en tu casa", disparó.

Antes de esto, la conductora también tomó al aire dióxido de cloro, una sustancia muy mala para la salud y que ya provocó la muerte de varias personas en nuestro país. Lo que ocurrió, es que se generó una confusión respecto a si servía o no para prevenir el Covid-19, algo que ya fue rechazado por los expertos.

De igual modo, ante las nuevas medidas que dispuso el Gobierno la semana pasada tras el aumento de casos de coronavirus, dijo: "No quiero denunciar a mi vecino, ni que mi vecino me denuncie. Yo decido si quiero ir a comer, pero no quiero que al tipo que tiene un restaurante le digan lo que tiene que hacer porque el tipo se rompió el alma, está endeudado, perdió un año de su vida, no dan más. No se ponen en el lugar de esa gente, yo sí me pongo".