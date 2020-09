Canosa no se bancó la "interpelación k" de su panelista y terminó arriba de la mesa: sus "perlitas" en pandemia

Hay que decirlo: la pandemia nos tiene a todos un poco trastocados. Sin embargo, Viviana Canosa fue una de las periodistas televisivas que más polémicas generó desde su ciclo Nada personal. ¿Qué fue lo que pasó ahora? Después de que uno de sus panelistas la interpelara en vivo, la conductora se subió arriba de la mesa del estudio y cantó al ritmo de Los auténticos decadentes. No sin antes, claro, cuestionar al ministro de Economía, Martín Guzmán.

Un día después de que Guzmán detallara en Diputados el Presupuesto 2021, la conductora decidió comenzar su programa haciéndose eco del "blooper" que protagonizó el ministro durante la transmisión en vivo. Y así, Canosa arrancó su programa haciéndose eco del "sarasa gate" e invitó a su panel a que hiciera lo mismo, pero encontró resistencias. "Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¡Bienvenidos a Nada personal! Bienvenidos a la sarasa para todos y todas. Buenas noches, qué suene la música", arengó.

"Necesitamos futuro, porque el presidente está tremendo. Caruso, ¿cuánta 'sarasa' tirás hoy?", le preguntó a uno de sus panelistas, Pablo Caruso. "No es justo que me digas eso", resistió el periodista. Ante el planteo, la otra panelista, Florencia Arietto, redobló la apuesta: "Ahí empieza con la victimización kirchnerista que es típica, de cajón".

El clima se tensó en el estudio. "Ahí tenés dos problemas, me decís kirchnerista de una manera peyorativa. Es un problema tuyo, de corte ideológico", resistió Caruso. Atento a lo que sucedía entre sus compañeros, Jorge Giacobbe se sumó: "Vos decís neoliberal o de derecha como si fuera una cosa peyorativa". "No, son dos cosas distintas", resistió Caruso.

"Vamos a ver el tape, porque hoy Caruso no podés defenderte de ninguna manera", intercedió Canosa, en un intento por presentar el "blooper" de Guzmán. "¿De verdad nos vamos a quedar con eso? ¿De verdad? ¿Ese va a ser el análisis del presupuesto en la Argentina?", resistió el periodista.

Mientras Canosa prometía no "quedarse sólo con eso", Arietto disparó: "Nos vamos a quedar con eso porque ese presupuesto es todo una mentira". Caruso, ya visiblemente molesto, criticó: "Decimos 'no nos vamos a quedar con eso' y en el graph arrancamos con 'sarasa'. ¡Dejá!".

Canosa retomó el control de la mesa, pero sólo por un segundo. "Esto amerita que me suba a la mesa, poneme la canción de Los Decadentes", le pidió a la producción, al tiempo que se subió al escritorio para sorpresa de todos los presentes y comenzó a bailar.

"Hoy estoy harta de todo lo que me tengo que fumar. Este pibe Guzmán. ¿Hay un doble comando en la economía? En un país serio, que obviamente no es el nuestro, 'Massa yo tengo sarasa de acá a la China'. ¿Cuál es el rumbo?", cerró la periodista.

"Todo tiene un límite, señores": el día que Canosa denunció censura, bancó el dióxido de cloro y citó a San Martín

"La verdad, es que la libertad de expresión me preocupa mucho. Miriam Lewin me preocupa mucho. En estos días, tengo que hablar de algunas cosas que me pasaron el fin de semana, de la carta que recibí de ella", amenazó la conductora, luego de la entrevista que le realizó al diputado Waldo Wolff en su ciclo Nada Personal.

Cabe recordar que Lewin sostuvo que "promover el consumo de dióxido de cloro en la televisión es infodemia". A las críticas públicas de sus colegas, se le sumó también una posible sanción por parte del ENACOM y una denuncia del diputado del Frente de Todos Mariano Mansilla: "No la acusamos de homicidio a Viviana Canosa, sino de que con total irresponsabolidad anunció falsamente que tiene una sustancia que curaría el Covid-19".

"A veces pienso que es muy difícil seguir trabajando si te ponen tantas restricciones. Yo no lo voy a permitir con mi persona, pero calculo que hay mucha gente que necesita su sueldo y lo tiene que hacer. Es muy importante el rol de los medios hoy y sentirse libre, pero no es fácil", sumó la conductora. Canosa insistió en sus críticas al presidente, a quien un mes atrás acusó de haberle enviado mensajes por sus entrevistas. "Al presidente no se le puede preguntar y si le preguntás se enoja", disparó.

Antena al posible avance judicial, Canosa respondió por Twitter. "Durante estos días vengo escuchando y leyendo en diferentes medios, muchas expresiones que me lastimaron, que ofendieron mi honor, sustentadas en falsedades sobre mi persona y en interpretaciones mal intencionadas, por las que además intentan socavar y vulnerar mi libertad de expresión". "Le he encomendado a mi abogado, el doctor Martin Leguizamon, que inicie las acciones legales correspondientes contra los que me injuriaron y agraviaron", anticipó desde las redes sociales.

Dióxido de cloro: el químico que Canosa recomendó para el COVID y que según la OMS hace daño

A principios del mes de agosto, Canosa se estaba despidiendo de sus compañeros y del público cuando de pronto leyó una frase que decía “dejen de prohibir tanto porque ya no alcanzo a desobedecer todo”, y de inmediato bebió directamente desde la botella el líquido con una tonalidad amarillenta.

“Voy a tomar un poquito de mi CBS, oxigena la sangre, viene divino, yo no recomiendo, les muestro lo que hago, los quiero, chau, hasta mañana”, cerró la conductora de Canal 9.

El video desató una nueva polémica, luego de que esa semana Canosa contara en ese mismo programa y también a través de su cuenta de Twitter que estaba bebiendo Dióxido de Cloro (CBS), un peligroso químico, con el objetivo de “prevenir” un contagio de coronavirus. La ingesta de ese producto fue cuestionada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, así como también como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud.

Según la Organización Panamericana de la Salud, la ingesta de dióxido de cloro y clorito de sodio “reaccionan rápidamente en los tejidos humanos y si se ingieren pueden causar irritación en el esófago y el estómago, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea e intoxicaciones severas, entre otras complicaciones que pueden incluir graves trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales”.

Canosa y el día que se "terminó el amor" con Alberto Fernández

Todo comenzó a mediados de julio, durante una entrevista de Canosa en el programa Por si las moscas, de Radio Ciudad, donde la conductora relató que había recibido una crítica del presidente tras una serie de comentarios que realizó en su programa de Canal 9. “Fue un poco fuerte, sentí como un ataque de pánico, me temblaban las piernas”, indicó Canosa.

Luego Canosa sostuvo que Fernández le escribió el mensaje a su teléfono personal y que le resultó “intimidatorio”. “Me decía ‘te quiero mucho, mirá que lo que decís se te va a volver en contra’”, comentó la conductora, que aseguró que le respondió: “Cuando quieras nos tomamos un café, porque yo soy intensa y no soy víctima. Esto me dio fuerza para seguir siendo más intensa. Me dije ‘este es mi trabajo’.

El diálogo que contó Canosa tuvo una mayor repercusión política y de hecho ayer por la tarde la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, actual presidenta del PRO, apunto a Fernández y habló de “otro apriete a una mujer”.

En este sentido, disparó: “Pero en vivo, dígamelas en la cara. No me las diga por mensajes. No me asuste, me siento libre, soy libre, quiero vivir en un país libre”. “Sentí que era el Estado contra mí. ¿Por qué? Si lo único que hago es trabajar. Yo no estoy ni de un lado ni del otro de la grieta, yo no quiero estar ahí, este programa se hace con todas las voces todas las noches”.

Y remató: “Y yo le quiero decir al presidente que ojalá no me llame nunca más. Que no me moleste más. Que me deje trabajar en libertad, que me la merezco, que me la gané, soy una mina de bien, luchadora, laburadora y decente. Digo lo que pienso, no quiero ser un títere de nadie”.