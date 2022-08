Canosa podría ir como candidata a intendenta de La Matanza: los dos partidos que se la disputan

Pasaron sólo 19 días desde que Viviana Canosa renunció de forma intempestiva al Grupo América, después de que uno de los dueños del multimedio, Daniel Vila, le prohibiera emitir un crítico informe sobre el escrache a Sergio Massa. Pero la presentadora de noticias no se quedó quieta. Y, si bien aún no recibió ofertas concretas para regresar a la televisión, lo cierto es que dos partidos políticos ya le ofrecieron una precandidatura para postularse el año que viene en La Matanza.

Oriunda del barrio porteño de Saavedra y conocida de pequeña por los vecinos como la hija de Don José (el querido carnicero del barrio), Canosa estaría dispuesta a convertirse en "orgullosamente bonaerense" y desembarcar como candidata en uno de los distritos electorales más calientes del país: hay 1.150.000 de votantes empadronados.

Uno de los partidos que le ofreció a la presentadora de noticias la posibilidad de desembarcar en el mundo de la casta política que tanto dice detestar es, claro, Juntos por el Cambio. Y las charlas en torno a la oferta se dieron mucho tiempo antes de la abrupta salida de Canosa del aire.

"Tiraron la figura de Canosa en una reunión de mesa provincial. Algunos se ríen y otros empiezan a acercarse para tener una reunión", reveló el periodista Mauro Federico en el ciclo Argenzuela, al tiempo que precisó: "La primera reunión fue entre mayo y junio de este año. De esa reunión participaron varios dirigentes de Juntos por el Cambio de la provincia".

En principio, no hubo una oferta concreta durante esa reunión. "En ese momento, ella tenía muy buen vínculo con Javier Milei, el líder de La Libertad Avanza; que también le hizo una oferta. En el momento en el que a Viviana la separan de la pantalla de América, la contacta el armador de Milei en la provincia de Buenos Aires y le hace la oferta".

Desde Juntos por el Cambio desestimaron (en diálogo con Mauro Federico) la posibilidad de que Viviana se decida por Milei. "Voy a leer textual la respuesta de un alto dirigente de la provincia de Buenos Aires: 'Quedate tranquilo, no va a jugar con Milei. No es boluda. No va a jugar a perder si se mete de lleno. Lo que sí veo es que Juntos necesita una Pinky en La Matanza, porque se puede ganar. Está todo roto con el kirchnerismo, pero hay que tener un candidato potente y conocido; porque con los que tenés hoy no llegás a pegar el batacazo. A mí me gusta, me parece una candidata disruptiva'".

Tan sólo 15 horas antes de que se hicieran públicas las ofertas en Argenzuela, Canosa ya había dejado algunas pistas en sus redes sociales. "¡Faltan 473 días para que se vayan!", compartió en Twitter, en línea con la pregunta que le hizo en mayo de este año a Mauricio Macri durante el mano a mano que le otorgó el ex presidente: "¿Cómo se hace para sacar al kirchnerismo a patadas en el culo?".

"Después de esa famosa nota, quien impulsó la candidatura de Canosa fue el propio Macri", sumó Jorge Rial, al tiempo que sumó: "No sólo eso, es el que la está sosteniendo. No sé si a Santilli le gusta o no, porque va a ser el candidato (a gobernador bonaerense por Juntos por el Cambio)".

Atento al análisis del conductor del ciclo, Federico advirtió: "Santilli fue uno de los que se reunió con ella". "Hay gente importante de Juntos por el Cambio que está aplaudiendo esta noticia y están diciendo: 'Esto es lo que necesitamos'", aportó Rial.