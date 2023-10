Canosa se la picó a Villarruel y se cruzaron en vivo: el desoriente de Viale y Novaresio

El clima de desorientación y desconsuelo se instaló en el piso de LN+ después de que se conocieran los resultados oficiales. La inesperada levantada de Unión por la Patria y la inobjetable derrota de Juntos por el Cambio dejaron descolocados a los periodistas que se hicieron cargo de la programación especial, en especial a la ex libertaria Viviana Canosa.

Después de ser la principal promotora de Javier Milei en sus inicios, la conductora se distanció en los últimos meses de La Libertad Avanza y su "soltada de mano" le jugó una mala pasada en vivo cuando Victoria Villarruel -candidata a vice de Javier Milei- la chicaneó sin vueltas en vivo.

El cruce comenzó cuando Villarroel escuchó la voz de Canosa, quien le preguntó cómo iban a hacer con "los viejos meados" que le dieron su voto al peronismo. Con una sonrisa de oreja a oreja, la actual diputada nacional disparó su primer misil y la "confundió" con Débora Plager. "¡Débora!", le espetó sin carpa. "Soy Viviana Canosa", retrucó visiblemente ofuscada la conductora.

"Ay, perdón, Viviana. No te escuché, no te escuché; no te reconocí la voz", se justificó de inmediato Villarruel, quien parece haber empezado a dominar sobre la recta final de la campaña la diplomacia. "Fue como muy violento todo", sostuvo Canosa por la campaña. "Viviana, me dicen de todo a mí. Imaginate que mi papá está fallecido y me han dicho atrocidades de él, pero aún así no insulté", resistió la libertaria.

Después de confirmar un posible acercamiento con Florencio Randazzo, las personas que se encontraban en el móvil comenzaron a insultar a Canosa. Jonatan Viale, presente en la cobertura, no dudó a la hora de reírse, pero su cara se transformó cuando Viviana resaltó que la estaban insultando a ella y disparó con ironía: "La libertad de expresión".

Luis Novaresio: " Villarroel la están insultando a Viviana Canosa, ¿cómo le cae eso?".

" la están insultando a Viviana Canosa, ¿cómo le cae eso?". Jonatan Viale: "No les conviene, no les conviene".

"No les conviene, no les conviene". Villarruel: "La verdad es que no estoy de acuerdo pero, ¿qué quieren que les diga? No puedo salir a decirle (algo) a la gente cuando estoy al aire. No convalido los insultos".

Pero el cruce no se quedó ahí. Aprovechando el aire y la presencia de Canosa en el piso, la candidata a vice de Milei le dio con todo: "Tampoco convalido las difamaciones y las he recibido por parte de Viviana, así que... hago un manto de misericordia para todos y sigo adelante".

"Misericordia tiene que tener el pueblo argentino con las barbaridades que dijeron, pero no es con vos el tema. Me parece una falta de respeto. Igual, pueden venir de uno que los atiendo sin problema. Un abrazo fuerta y lástima que en primera vuelta esta vez no se pudo", retrucó Canosa.

Incómodos por el conflicto de intereses, los presentes en el cruce se llamaron a silencio y fue Viale quien recogió el guante y cerró el tenso cruce con una reflexión muy profunda: "Qué picante, qué picante".