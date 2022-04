Canosa y sus malabares por los $500 mil de Cositorto: Pinocho, los dálmatas y hasta L-Gante

Una más y van. Aunque todavía no hizo referencia a la detención de Leandro Cositorto por el delito de fraude y a los $500 mil que el ahora ex empresario investigado aseguró haber pagado para ser entrevistado en su programa, Viviana Canosa esquivó el tema con una dura columna en la que, una vez más, le pegó con todo al Frente de Todos. Pero, ¿qué giro le dio en esta oportunidad? Comparó a Cristina Fernández de Kichner con Cruella de Vil, a La Cámpora con "sus dálmatas", a Alberto Fernández con "Pinocho" y hasta cayó L-Gante en la volteada.

"Voy a contarles un cuentito. Había una vez dos personajes de cuento que gobernaban un país en el culo del mundo, Argentina. Ellos eran Cruella y Pinocho, se trata de una historia de desamor y venganza. A Cruella la perseguía la Justicia, había afanado un montón; quería impunidad, porque necesitaba los fueros, pero como los votos no le daban buscó la complicidad de Pinocho, una marioneta de madera. Cruella es una mujer inescrupulosa, capaz de todo, amante del poder: le gustan las joyas, los tapados de piel, es grosera; se caga en nuestras libertades, no es simpática, no se preocupa por el bien común; sólo le importa lo que sucede con ella", arrancó.

Canosa resaltó que se trata de la tercera película de Cruella (en alusión a las dos presidencias de CFK y su actual cargo como vicepresidenta) y aseguró: "Está haciendo todo lo que sea para ser la gran protagonista de esta tercera película". Luego le llegó el turno a Sergio Massa, a quien acusó de tibio: "No sabe con quién quedarse, si con Pinocho o con Cruella. Massa estuvo el mismo día con los dos y todavía no sabe a quién apoyar en un futuro no muy lejano".

"El golpe blando se está poniendo cada vez más duro", sumó la conductora, quien meses atrás llamó a una "revuelta popular" para destituir al actual gobierno democrático. "Cruella tiene sus dálmatas. Son animales poco inteligentes, pero fieles. Siempre siguen a su dueña. Como los de La Cámpora. Eso sí, siempre están esperando un hueso. Como los dálmatas, los perritos de La Cámpora mueven la cola para mostrar que están contentos", sumó.

En sus cuarenta minutos de odio destilado, Canosa también le pegó a L-Gante. "Alguien que sería como un hijo putitativo de Cruella y Pinocho es L-Gante. Salto a la fama gracias a Cristina y después Alberto lo recibió en la Quinta de Olivos. Ahora, L-Gante va a regalar un millón de pesos. Ya no sabe qué hacer para seguir siendo noticia. Dios mío, este pibe no termina bien. Que alguien lo ayude antes de que sea tarde. Acordate que yo soy bruja", vaticinó.

¿Y de Cositorto, ni noticias?

La detención de Leonardo Cositorto y le mega estafa de Generación Zoe, la empresa fantasma que aplicaba un esquema Ponzi y desapareció sin pagarle a sus inversionistas, dejó en evidencia que los medios de comunicación fueron el cómplice perfecto. También que los popes de canales, de diarios y también de las productoras más importantes cobraron mucho dinero por ello.

“Los productores que son intermediarios no sé lo que le dan a la gente. Hay gente que te invita y hay otra a la que hay que pagarle”, dijo el CEO de Generación Zoe, al ser consultado si pagó para ir al programa de Viviana Canosa en A24, al ser entrevistado en Argenzuela, por Radio 10.

“Nos cobraron entre 250 y 500 mil pesos argentinos por una entrevista. Pasa que cualquier publicidad, cualquier zócalo tenés que pagar, pero yo no invertí nada en comparación con los otros invirtieron que 600 000 dólares para hacernos desaparecer”, le respondió Cositorto a Jorge Rial cuando le preguntó sobre el dinero que abonó para que lo entrevistaran en diferentes programas antes de que fuera denunciado en la Justicia.

Por supuesto, antes de fugarse del país, Cositorto había sido entrevistado por muchos medios, donde publicitó las diferentes actividades monetarias que se realizaban en su conglomerado de compañías. Así como en el programa de Canosa fue presentado por la conductora como “analista político” durante la entrevista paga, de la cual no dio acuso de recibo.