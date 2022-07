Canta conmigo ahora: el rating del debut, la expectativa de Tinelli y el miedo de ser la sombra de Telefe

“Fueron dieciséis años del Bailando por un sueño, así como quince años de humor con VideoMatch. En algún momento dijimos: ´Tenemos que hacer un big show´", se justificó Marcelo Hugo Tinelli antes de debutar con su nuevo programa. Finalmente, ese big show se hizo realidad.

Pasadas las 22.30, después de la gran final de El Hotel de los Famosos, Tinelli volvió a la televisión argentina con una nueva propuesta: Canta conmigo ahora, un reality show de canto que cuenta con una espectacular puesta en escena formada por 100 jurados especialistas en música. Además, una tribuna con público alrededor del escenario y un conductor que intentará mejorar la labor del año pasado.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"El año pasado llegamos a 9 u 8 de promedio y esperábamos entre 10 y 11. Tampoco fue tan malo para los números de la televisión actual. Hoy los números son totalmente diferentes, porque competís contra el teléfono, el cable y las aplicaciones”, explicó el ex presidente de San Lorenzo. En su primera noche, superó esa expectativa.

Los números del debut

Fue una noche triunfal para El Trece en materia de rating, catapultada por el último capítulo del reality que ganó Alex Caniggia, El Hotel de los Famosos, seguido por el debut tan esperado de Tinelli. Esta combinación de la primera y última emisión fue un combo que será difícil de repetir.

En cuestión de números, minutos antes de que comience la apertura del programa de el Cabezón, el show conducido por Pampita y el Chino Leunis marcaba una base de 16 puntos, con un récord que tocó los 17,4 cuando el hijo de Mariana Nannis fue anunciado como el ganador del certamen.

Exactamente los mismos números marcó la versión argentina de All Together Now. Con una base de 16 puntos cuando comenzó, y un pico máximo de 17,4 cuando Tinelli presentó el jurado y la impresionante escenografía.

Desde ese entonces, los números comenzaron a bajar y la competencia de Telefe, La Voz Argentina, arrimó la cabeza e igualó el partido cerca de los 14 puntos. Luego del debut, que siempre genera expectativa para bien o para mal, veremos si Marcelo Hugo recupera el trono del rating o si vuelve a perder con el canal de las pelotas.