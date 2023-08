Capristo liquidó a Paula Chaves y a Pedro Alfonso: "Hablaban mal de sus amigos y había maltratos"

Una fugaz pero intensa relación se rompió después de un año de entablarse y para sorpresa de todos, nunca se supieron los motivos del alejamiento. Se trata de Ximena Capristo y Gustavo Conti quienes crearon un lazo con Paula Chaves y Pedro Alfonso, cuando ambos actores trabajaban juntos en una obra de teatro en el año 2017. En ese sentido, decidieron seguir la relación en lo privado presentando cada uno su pareja pero al año siguiente sin ningún motivo decidieron desconocerse.

Pasaron seis años de la creación de aquella relación entre parejas. Alfonso y Conti eran protagonistas de la obra “Abracadabra” y tras hacerse amigos, decidieron seguir sus vínculos por afuera de lo laboral. Era algo cotidiano ver sus fotos compartiendo comidas, almuerzos, reuniones con familiares de por medio y hasta salidas compartidas, aunque de un día para el otro, nunca más se juntaron ni en parejas, ni por separado.

Capristo decidió romper el silencio como “Angelita” invitada de LAM cuando fue consultada por los motivos que la llevaron a alejarse de Chaves y sin vueltas, fue muy lapidaria con sus comentarios. “A mí me gustan las cosas claras y ahí había un manoseo”, confesó. En su momento, además de salir entre ellos cuatro, también invitaban a Sabrina Rojas y a Luciano Castro, por lo cual se los veía compartiendo mesa entre los seis, aunque todo se arruinó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

¿Qué pasó? La vedette confesó que tenían muy buena relación entre todos y que se llevaban muy bien a pesar de que el lazo duró solamente un año. Sin embargo, no le quedaron los mejores recuerdos ya que indicó que la pareja de Chaves y Alfonso era la más traicionera, debido a que cuando se juntaban los seis ocurrían cosas “extrañas” porque ambos estaban acostumbrados a criticar a quien se iba primero de la reunión.

“Tuvimos una instancia en la que salíamos a comer y se cortó. Te voy a ser sumamente sincera, había un manoseo, un yo le digo a ella, ella le dice a la otra. A mí me gustan las cosas claras. Yo si soy amiga de seis personas, de tres parejas, y compartimos todo y vos me estás hablando mal de la otra, ya digo ‘mmmm. Vos me estás hablando mal de ella y comemos los seis juntos’”, manifestó.

“Era muy extraño. Cuando ellos se juntaban con una pareja, hablaban mal de la otra”, contó. Y agregó: “Había una cosa rara que a mí no me gustaba. Yo no me quería ir por ese asunto. Pensaba ‘si me voy y me critican, así como critican...’. ¡Es un desastre! Esas cosas no me gustan”.

En la misma línea, contó que no se diferenciaba entre quién de los dos criticaba más o menos, sino más bien ambos hablaban mal de sus propios amigos sin ningún tipo de problema. “Era algo que sucedía en general y por parte de los dos, porque si no te juntabas con uno, te juntabas con el otro y el otro criticaba a uno o a otro. No era amistad. Había buena onda. A mí no me gusta eso. Yo si te quiero, te banco”, indicó.

Los primeros en dejar de vincularse en las salidas de parejas fueron ellos dos tras asustarse de cómo actuaban la modelo y el actor con el resto y así se desarmó completamente el grupo que habían armado. No obstante, con la pareja de Rojas y Castro no sucedió nada puntual sino más bien la vida misma los alejó. “Los seis éramos nosotros dos, ellos dos, Sabrina Rojas y Luciano Castro. Yo me llevo bien con todos, ellos después se separaron así que dejamos de juntarnos”, contó.

De igual manera esa no fue la única razón por la cual le pusieron un punto final a la relación. Capristo dio más detalles sobre lo que sucedía y señaló a Pedro como una persona que maltrata a las personas con las que trabaja, mencionando que así lo hizo con Conti, con quien además de ser su supuesto amigo, también llevaban a cabo una obra teatral con un evento repleto de famosos.

En la obra estaban El Polaco, Silvina Luna, Flor Vigna, Mariana Calabro y Freddy Villarreal, entre otros, y justamente Alfonso no tuvo problema únicamente con Conti, sino también se peleó con Villarreal. Si bien ninguno del resto de los actores hablaron sobre lo que sucedió o como era el ex productor de Marcelo Tinelli trabajando en el día a día, su personalidad da que hablar como una persona fuerte en el ambiente si en un elenco se distanció de dos personas por igual.

“Pedro tuvo feas actitudes con Gustavo. Tratos, destratos. Yo digo la verdad. Es más, esa temporada Gus la pasó mal, venía muy angustiado a casa por lo que Pedro le hacía en la gira. Aparte, estaba peleado con Fredy (Villarreal). Estaba peleado con la compañía. Con la única que hablaba era con Flor Vigna. Comían prácticamente solos”, detalló.

A la vez, señaló: “Gus decía ‘pero ¿qué le hice? ¿Por qué me trata de esta forma?’. A mí me daba bronca porque Gus lo quería mucho a Pedro. Lo quiere. Seguramente tiene la mejor con él. Pero a mí no me gusta que lo lastimen, porque yo lo conozco”. Por último, sentenció: “No quiero decir esto, pero lo maltrató”.