Capristo reveló cómo se recupera Silvina Luna: "Va a salir adelante pasito a pasito"

Pasó un mes de la fatídica internación de Silvina Luna. Desde entonces la salud de de la modelo estuvo en un limbo entre la vida y la muerte. Intubada y con graves problemas en varios órganos, la ex Gran Hermano estuvo gravísima. Pero de a poco se recuperó. Luego del momento crucial, si bien hoy continúa internada en el Hospital Italiano, el panorama es otro y ya recibe el amor y la visita de su familia y amigos. Este fin de semana, Ximena Capristo visitó a su amiga y se mostró conmovida y feliz por su recuperación.

“La pasamos muy mal, pero peor la pasó ella. Muy tristes. Teníamos la esperanza de que las cosas salieran bien y surgió este milagro de recuperación. Digo milagro porque ella estuvo muy grave”, manifestó.

En diálogo con el móvil de Intrusos, la rosarina señaló que durante este tiempo prefirió llamarse a silencio porque es un tema que la toca muy de cerca y le lástima. “Me llamaron de muchos lados, pero yo no soy nadie para dar un parte médico. Si se encarga el Hospital Italiano, el hermano que está todo el tiempo a su lado y también un grupo muy íntimo de amigas, con quienes estamos todo el tiempo en contacto”, explicó.

En cuanto al esperado encuentro, la mediática aseguró: “Estuve con Silvina. La abracé mucho, la besé. Yo quiero que me vea fuerte, que no me vea angustiada, ni mal. Somos nosotros los que le tenemos que dar fuerza. Ella es la que va a salir adelante de a poquito, pasito a pasito. Tenemos la fe de que va a salir adelante y va a estar bien. Es el tiempo. Ella estuvo muy grave”.

Durante el móvil, Capristo lamentó mucho el día que Silvina le confió su salud a Lotocki. “Me da mucha bronca porque es una mina buena, de fierro, una luchadora. Tiene tantas cosas a favor y que le haya pasado esto”, remarcó. “(A Aníbal) lo quiero matar… Me parece que tiene que estar preso y confió en la Justicia de que en algún momento eso suceda”, remarcó.

Luego en una nota para LAM, la notera le consultó si sintió que se hizo justicia cuando salió la inhabilitación para Lotocki. Con bronca, Capristo respondió: "¡Pero tiene que estar preso! ¿Solo la inhabilitación? No me parece que haya que conformarse con eso. El tipo mató a un montón de gente. Todas las mujeres que se hicieron esto, famosas y no famosas, tienen una bomba en su cuerpo, a algunas no les detonó y ojalá que no le pase más a nadie".

Cuál es la situación de Aníbal Lotocki

En 2010 Lotocki le inyectó biopolímeros en los glúteos y muslos a Silvina Luna, esto le provocó una hipercalcemia e insuficiencia renal. A raíz de eso, la modelo comenzó a dializarse y emprender un camino hasta ser trasplantada del riñón. El 12 de junio la modelo ingresó a la unidad de terapia intensiva del Hospital Italiano donde luchó un mes por su vida.

En ese marco,fue inhabilitado para ejercer la medicina de manera provisoria, a la espera de que se confirme o no su condena a 4 años de prisión. La decisión fue de la Sala 3 de la Cámara Nacional de Casación a pedido del fiscaly fue firmada por los jueces

La internación de Silvina Luna fue crucial para que, a finales de junio, el fiscal Abraldes avance sobre la inhabilitación a fin de evitar nuevas víctimas.

Estado de Salud de Silvina

De acuerdo con el último parte médico la modelo “se encuentra lúcida y con signos vitales estables". "Actualmente, mantiene el tratamiento de diálisis tres veces por semana, alimentación vía oral y un plan de rehabilitación muscular. Debido a que su evolución es favorable, se planifica el pase a sala de internación general en los próximos días, donde se le brindarán los cuidados necesarios”, informó el comunicado.

A su vez, Ángel de Brito manifestó que el hermano de la ex GH le confirmó que ya no estaba en terapia intensiva. "Está en una habitación, pero con la misma aparatología y control que en la terapia intensiva. Me cuentan que es algo que hacen habitualmente los médicos para alentar psicológicamente a los pacientes porque la terapia intensiva es muy dura, sobre todo para una persona que está consciente”, aseguró el conductor de LAM.

Al terminar manifestó que Silvina tuvo ciertas mejoras y cómo está consciente y activa decidieron cambiarla a una habitación común.