Capristo reveló quién era la mujer que se escribía con Conti y reconoció: "Veníamos hablando de abrir la pareja"

Después de muchos idas y vueltas, Ximena Capristo habló por primera vez de los chats privados que publicó en Instagram en donde se lo podía leer a su marido, Gustavo Conti, manteniendo una conversación subida de tono con otra mujer.

En diálogo con el ciclo Los ángeles de la mañana, la ex "Gran Hermano" reconoció que no fue hackeada y que fue ella quien tomó la decisión de hacer públicos los chats privados de su marido en las redes sociales. "Fui yo, estaba enojada. Veníamos hablando desde hacía unos meses abrir la pareja. Obviamente, a mí no me sorprende que pase esto. Pero sí lo que me molestó y me dolió muchísimo es que durante meses sé de esto y me lo guardé".

"Publiqué algunas cosas, no todo. Tampoco quería involucrar a nadie y yo venía con este tema de abrir la pareja y veía que él tenía actitudes", aclaró. Pese al escándalo mediático que se desató, la actriz reconoció que el matrimonio sigue en pie y que considera que Conti es el amor de su vida. "Me parece que somos grandes, tenemos una relación hermosa. Es mi compañero de vida, lo amo. Por supuesto que lo sigo amando -ratificó-, porque el amor no se termina de la noche a la mañana".

La decisión de publicar los mensajes generó un cruce en la pareja. "Hubo una charla previa y a él le molestó que yo lo hiciera público, porque después le iban a llegar un montón de comentarios en las redes sociales que no le iban a gustar", recordó.

Sin embargo, Capristo apretó send y compartió los chats; lo que desató la especulación en torno a la identidad de la sindicada como tercera en discordia. Aunque en un momento se llegó hasta a involucrar a Silvina Luna, la ex "Gran Hermano" aclaró que no es una chica famosa, ni de los medios.

Era del grupo de fans, de las chicas que él tenía de fans desde la época de Gran Hermano"

"Por supuesto que sé quien es. Era del grupo de fans, de las chicas que él tenía de fans desde la época de Gran Hermano. Para ella debe ser su amor imposible. Todo bien", explicó, al tiempo que aclaró: "Tiene otras chicas que le mandan mensajes".

Capristo reconoció que la situación viene, por lo menos, desde el 2019. "Hace varios meses que sé de esto; desde el año pasado. Al principio eran mensajes que nada, ni. Después, ella era bastante pica sesos todo el tiempo. Muy insistente. Muy. Se ve que en algún momento del principio de la cuarentena él tenía ganas de responder y avanzar más". ¿Hubo un encuentro? "Creo que no", fue la respuesta que la actriz le dio al panel del ciclo de Ángel de Brito.