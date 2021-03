Caramelito habló sobre el estado de su hermano, que sufre ELA: “La enfermedad es muy cruel”

La vida los había golpeado duro. De un día para otro, todo había cambiado para ellos. En 2017, Cecilia Caramelito Carrizo contó que su hermano, el baterista Martín Carrizo, reconocido por acompañar al Indio Solari y a Gustavo Cerati, sufría de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular que provoca una parálisis muscular progresiva.

Dos años después de dar la noticia y tras varios tratamientos, Caramelito y su hermano viajaron a Estados Unidos llenos de esperanza. Varias personas le habían hablado de un plan experimental que podría ayudarlo a recuperarse.

Carrizo sufre ELA y Caramelito ayudó a su hermano.

A finales de 2019, y después de una campaña pública, los hermanos Carrizo pudieron juntar el dinero para instalarse en Miami. “Cada peso, cada moneda, cada ayuda fue una muestra de amor hacia mi hermano y hacia mí. Les voy a estar agradecida a los conocidos y desconocidos que nos ayudaron”, aseguró la conductora en aquel momento.

Pero hace pocos días, Martín posteó en su cuenta de Instagram que había decidido regresar a Argentina y no continuar con ese tratamiento con inyecciones. “Hola amigos, hace 3 meses estoy nuevamente en Argentina, Ya no voy a poder volver a Estados Unidos es imposible poder pagar ese tratamiento, igualmente Siento que debo ir por otro lado!!!”, comienza el mensaje del baterista.

Y continuó: “Aprovechar lo que aprendí y la experiencia vivida en esa clínica para seguir peleando desde mi casa!!! Todo es positivo, gracias a todos ustedes pude viajar, y lo más importante que me ayuda a seguir avanzando fue la experiencia vivida y sacarme de la cabeza que hubiese pasado si no iba a Miami!!!”.

Martín es un reconocido baterista.

Para finalizar, Martín le agradeció a varios amigos y contó que seguirá buscando nuevos métodos para cuararse: “También aprovecho para agradecer a Amy Jaramillo, todo su equipo, Ariana, Romina Schopfer y Martincito. que tanto me cuidaron cada minuto e hicieron que sienta que éramos una familia, aprendí mucho y llevo en mi experiencia, nuevas herramientas para seguir buscando esto que tanto deseo que es curarme de una vez por todas!!! Cada vez confío más en Dios y permanentemente me da señales que está acompañándome”.

Por su parte, su hermana habló en Intrusos y detalló sobre el acompañamiento a Martín: “Puse en stand by mi vida absolutamente, dejé todo. Está mal decir que dejé todo... Tal vez eso tenga una connotación negativa. Hice todo lo que deseaba hacer. Es lo más lindo en lo peor que nos pasó en la vida. La psicóloga me dijo: ‘Vos estás paralizada con él’. Es mimetizarme a lo que él vive”.

Y contó cómo continuará el tratamiento de su hermano: “Él va a seguir haciendo una mezcla de cosas, entendió la importancia de bajar mil cambios, de focalizarse para ver si algo mejora. Ese trabajo que hizo en los Estados Unidos fue un proceso de autoconocimiento, de investigar hasta dónde llega en todo sentido”.

Caramelito se quebró en Intrusos.

“La verdad es que el resultado del tratamiento no fue el esperado. Martín estuvo un año haciendo el tratamiento, un año completo. Y es realmente muy difícil de solventarlo económicamente, es muy, muy caro. Y para nosotros, realmente, hubiera sido y sigue siendo imposible sostener esa realidad económica. Cuando él llegó a Estados Unidos, su enfermedad ya era demasiado avanzada”, explicó Caramelito. Y completó: “La verdad es que no te puedo decir exactamente cuál es la razón por la cual se dio el resultado que obtuvimos. Porque es todo tan desconocido en esta enfermedad”.

“La enfermedad es muy cruel, muy progresiva, muy difícil de sobrellevar. El recibió tanta ayuda, de tanta gente, tan amorosa, tan generosa que no solamente se llenó de ganas de ayudar, sino que yo sentía, mientras transmitía lo que nos estaba pasando, cómo es que se mimetizaba la gente en relación a la esperanza por nosotros. No es que ‘te ayudo porque te quiero, sino que mientras te ayudo siento la misma esperanza que vos’. Fue muy conmovedor”, le contó a Catalina Dlugi en el programa radial Agarrate Catalina (La Once Diez).

“Cuando él dice que no vuelve, es cierto que sería imposible hoy pensar en seguir pagándolo. Pero también hay una decisión y hay un camino recorrido. Estuvo un año sacrificándose, en el sentido de que le puso el cuerpo un año entero a un tratamiento que era muy duro. Más allá de lo que el tratamiento en sí podía generarle a él, se esperaba también, por supuesto, un resultado que, en definitiva, no llegó”.