"Carancho" y "tenebrosa heredera": fuerte repudio por la foto "artística" de Juanita en Corrientes

Juana Viale viajó el 22 de febrero a Corrientes para colaborar con los bomberos que todavía aún luchan por apagar los focos activos en la provincia. Además de mostrar en sus redes sociales la situación, la nieta de Mirtha Legrand no titubeó a la hora de cuestionar al presidente Alberto Fernández y ahora fue duramente criticada por la foto "artística" que se tomó en uno de los campos arrasados.

"Brotará la vida", fue el escueto mensaje con el que la ahora conductora compartió la postal en la que se la puede ver sosteniendo una flor. Hay que decirlo, Juanita recibió muchos mensajes felicitándola por su accionar solidario, aunque no fueron pocos los que la acusaron de "politizar los incendios" y de "militar la derecha".

"La hippie con Osde y Golden Credit de arriba, así cualquiera. Dejá de militar para la derecha", le espetó una de sus seguidoras; pero no fue la única. La nieta de Mirtha también fue acusada de montar una "banalización total" de los incendios y de no ser coherente con sus convicciones: "Cuando se entere de que los que incendian los humedales y arrasan con la naturaleza son los oligarcas que sienta en su programa".

Hubo también mensajes menos sutiles, aunque con dejos de humor. "¿Mamá, qué es usar una tragedia? Esto hijo", sumó otro usuario. "Y el premio al carancho del año es para...", fue otro de los mensajes. "Qué fantasma, por favor. Viviendo en una pose. Qué tenebrosos los herederos de este país", sumaron.

Las críticas de Juana Viale a Alberto Fernández

Viale brindó una entrevista en la que habló sobre su pasión por la naturaleza y también le pegó al presidente a Alberto Fernández y al Ministro de Ambiente, Juan Cabandié. Llamativamente durante sus despiadadas críticas, la nieta de Mirtha no mencionó al gobernador Gustavo Valdés, que en la etapa más dura de los incendios descansaba en Punta del Este, en Uruguay. Lo cierto es que el mandatario provincial es de la alianza Juntos por el Cambio, partido afín tanto a Juanita como a su hermano Ignacio Viale, quien se vio beneficiado económicamente durante la presidencia de Mauricio Macri con contratos millonarios.

“Amo la naturaleza y cuando vi los incendios, como no me gusta que me cuenten las cosas, vine a verlo con mis propios ojos. No me gusta que me vendan gato por liebre”, comenzó Viale sobre las razones de su viaje a Corrientes. Y agregó: “Me había tomado 15 días de vacaciones, y cuando llegué a Buenos Aires, agarré la camioneta y me vine para acá”.

Por otra parte, sobre lo que ocasionó los incendios en la provincia de Corrientes, Juana no dudó en asegurar: “Lo que está pasando en el mundo es el cambio climático. Eso es un hecho que no se puede negar. Lo que está sucediendo en Corrientes es que hay una sequía de hace dos años”.

En tanto, relató sobre lo que pasa en Argentina: “Culturalmente acá existe la cultura del fuego; también hay una cuestión de la mano del hombre que para hacer la quema de los pastizales, se queman pedazos de campos. La sequía, la mano del hombre y también la naturaleza... ayer cayó un rayo al lado nuestro y se empezó a incendiar la tierra. Hay que cambiar conductas culturales y hacer cumplir la ley”.

Para finalizar, Juanita castigó a las figuras del Gobierno Nacional. En su flamante nuevo rol de experta en medio ambiente y ecología, la nieta de Mirtha disparó: “Yo soy una ciudadana, Alberto Fernández no sé qué es. Y Cabandié es una persona que no es idónea en el tema. No sé si sabe bien para el Ministerio que está ocupando. Imagino que ahora se está poniendo en tema. Pero no hay que minimizar el tema del ministerio. No hay gente idónea”.