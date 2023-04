"Careta", "pobre pibe" y "enfermo de mier..." : golpearon al Chapu Martínez y se comparó con Fernando Báez Sosa

Durante el fin de semana no se habló de otra cosa en las redes sociales: Chapu Martínez y Kai Molinelli, quien pertenece al grupo de Los Displicentes -un canal de YouTube de Argentina conformado por 4 integrantes, donde no solo se dedican a reaccionar a diversos partidos del fútbol local sino también a armar vlogs, gameplays y desafíos en la cancha contra otros influencers invitados-, se agarraron a golpes en un partido de fútbol al que ambos habían sido invitados.

La secuencia no tardó en viralizarse con velocidad y en el breve clip que compartieron los protagonistas se lo puede ver a Kai ir directamente contra el creador de "Traeme la copa Messi" y propinarle un golpe en la cara. El Chapu intentó reaccionar, encaró a su agresor y, como consecuencia, tambaleó y se cayó. Esta situación fue aprovechada El Displicente, quien le dio una patada en el pecho mientras su rival estaba tirado en el piso.

Todo ocurrió aparentemente después de que Martínez le reclamara a su compañero de equipo que le pasara la pelota: le puso la mano en la cara a su rival, que no se lo tomó de la mejor manera y reaccionó con un golpe en el rostro del influencer. "Que careta que son algunos influencers o youtubers. Fui a un evento de streaming de un amigo y un chabón me terminó pegando una piña en la cara, caí al piso y me pegó un puntinazo en la cara", contó El Chapu.

A través de una serie de videos que compartió en las redes sociales, el humorista explicó que la patada de Kai le impactó en el pecho, aunque de todas formas lo calificó de "enfermo de mier..." y afirmó: "Si ese puntinazo me entraba en la cabeza hoy la situación sería otra. No quiero entrar en comparativas, pero si eso me pasaba. Si ese puntiunazo realmente me entraba en alguna parte de la cabeza....hace un tiempo que venimos concientizando por un caso", afirmó.

El Chapo no dudó en compararse con Fernando Báez Sosa, quien fue asesinado a golpes en la puerta del boliche "Le Brique" de Villla Gesell, y siguió: "Estoy muy contento de que no me haya pasado nada, tengo una familia y estoy enfocado en lo mío. Soy papá, todas las vidas valen por igual, por supuesto, pero es inevitable pensar en una vida de mi familia sin que esté yo. No quiero sonar trágico, pero me dio un puntinazo en el piso".

Durante su descargo, El Chapu también tildó a Kai de "careta" y "pobre pibe". "No lo comparo con los rugbiers, pero me digo ´hasta qué punto pegarle a una persona una patada en el piso´. El Chabón me empezó a gritar ´dale que después salís llorando en las redes por lo que pasó en Qatara´. ¡Se burló, digamos, de lo que realmente me pasó allá. De todas las agresiones y amenazas de muerte que sufrí yo y mi familia", manifestó.

Y continuó: "¿Sabén por qué me pegó? Porque le dije ´tocá la pelota, no tocás una pelota en todo el partido´. Me pegó una piña que digo, hasta ahí...no es válido pero hasta ahí. Y me pegó una patada en el piso. Son algunos de los comunicadores que algunos siguen, por eso quiero decir violencia no. A este pibe lo siguen muchos nenes y es una locura lo que acaba de pasar".

Luego de su reacción a lo ocurrido, el "humorista" publicó otro descargo, mucho más larga, apuntando nuevamente contra el integrante de Los Displicentes. "Es una vergüenza el video de este pibe. No me voy a victimizar, pero en vez de hacer una disculpa por haberme pegado una patada en el piso, lo único que hizo fue justificarse. Yo le toco la cara por supuesto, pero ese no fue el comienzo, sino lo que se mostró. Este pibe muestra su labio como si yo se lo hubiera cortado. El Chabón me rompió la cara de una trompada y cuando caigo al piso, me pega una patada. ¿Eso es defenderse? yo sólo le toqué la cara y reconozco que estuve mal. Pero me mateó en el piso porque ´le toqué la cara´", señaló.

Finalmente, sentenció con un mensaje dirigido a Kai: "Le vendés a los nenes un personaje de bueno y sos un violento de mierda. Un enfermo. Un pobre pibe. Triste que tus amigos no te rescaten que un día podés terminar como los que se están comiendo perpetua por matar a un pibe a patadas en el piso. Yo estoy bien por suerte y la patada en el pecho no me provocó más que dolor (porque no me tocó la cabeza gracias a Dios). Pero un día esa violencia que manejás te va a hacer terminar mal. Para colmo, 15 minutos después te estabas cegándose de risa y tuve que masticar esa bronca para no cagarle el evento a un amigo más de lo que se lo cagó. Sos un forr... Kai Molinelli".

Esta gresca terminó con Kai Molinelli pidiéndole disculpas públicas al Chapu por la situación. "Recién tuve una llamada con el @chapumartinez. Nos encontramos arrepentidos de lo sucedido. Tanto lo verbal como físico, coincidimos que es violencia y es lo que deseamos que no ocurra nunca más. En este caso nos toca a nosotros dos hacernos cargo y por eso hacemos público esto. La realidad es que fue una calentura de partido que paóo a mayores y de la cual, repetimos, estamos arrepentidos los dos. Con esto queremos dejar en claro, que tanto yo como chapu estamos bien. Les agradecemos a todos por los mensajes positivos y de apoyo ante esta situación horrible".