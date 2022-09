Carignano, el terror de los famosos: ahora dejó en evidencia a María Becerra por su tema "Automático"

Pablo Martínez Carignano es el titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y desde hace un tiempo se dedica a cuestionar a los famosos en las redes sociales. ¿Su lista de víctimas? Flor Vigna, Luciano Castro, María Fernanda Callejón, Mariano Iúdica, Matías Defederico y María Becerra. Sí, la cantante se sumó en las últimas horas a la nómina de artistas criticados por el funcionario por su última canción "Automático".

Resulta que en un fragmento del tema, Becerra dice: "Que no cunda el panic, que esta noche no se termina. Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina. Ponlo en automático, sé mi fanático. Cómo se siente si rebotan los neumáticos. A 150 aunque no haya prisa. Y que solo sean testigos los parabrisas". Esta situación no fue del agrado de Carignano, que rápidamente salió a cuestionarla en sus redes sociales.

Después de pedirle a la artista mayor responsabilidad con los mensajes que da en sus canciones, advirtió: "Esta canción de @MariaBecerra22 cuenta una historia que no es nueva. Es una historia que se repite todas las semanas en cualquier ciudad del país. Es una historia que tiene a los chicos como protagonistas y que termina siempre mal, en un hospital o en un cementerio". Además, pidió le pidió a Becerra colaboración para que desde su lugar haga "que los chicos se cuiden".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Y agregó: "Quizás desde tu rol puedas ayudarnos a que los chicos se cuiden en vez de que se pongan en riesgo. Tu aporte sería muy valioso". Claro está, esta no es la primera vez que el titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial acude a las redes sociales para advertir a algún famoso. Meses atrás disparó contra Iúdica luego de que dejara que la hija de Callejón se subiera a una moto en vivo y perdiera el control del vehículo.

Recordemos que aquel video donde la hija de la actriz de tan solo siete años se subía a una moto que estaba encendida en el programa de Iúdica, alentada por el propio conductor, para una publicidad cuando, de repente, comenzó a avanzar a gran velocidad, se hizo viral. “¡Agarrala, agarrala!”, gritaba la figura de América TV mientras su madre, visiblemente en preocupada y en shock, observaba toda la secuencia. Por suerte, la nena no sufrió ninguna lesión.

En aquella ocasión, Carignano salió a repudiar el hecho. “La nena no se lastimó y eso es lo importante. Pero estas imágenes nos gritan que una moto no es un juguete, como tampoco lo es un cuatriciclo. Los adultos debemos cuidar a los niños y no exponerlos a riesgos para los que no están preparados", comentó en las redes sociales.

El funcionario, además, había pedido que una vez consumado el error, "sería deseable que un conductor le dijera a su audiencia que lo que se hizo no debió haberse hecho y que nenes y manejar son incompatibles". "En lugar de eso, hubo chistes. Cero gracioso todo", enfatizó. Pero el fastidio del titular de la ANSV no quedó ahí y en diálogo con Argenzuela afirmó que sintió “consternación” apenas observó las imágenes.

En mayo de este año le salió con los tapones de punta a Flor Vigna y Luciano Castro, quienes habían compartido en las redes sociales un video junto a los hijos del actor, Esperanza y Fausto, bailando y cantando la cortina musical de Guión (una de las últimas canciones de Vigna) a bordo de la camioneta.

Lo cierto es que el video le causó grandes dolores de cabeza a Luciano, ya que recibió muy duras críticas debido a que sus hijos estaban viajando sin cinturón de seguridad. Como si eso fuera poco, Esperanza iba parada en medio de los asientos de adelante mientras asomaba su cabeza y la mitad de su cuerpo por una abertura del techo de la camioneta, lo que generó un gran repudio entre los seguidores del actor.

El escándalo había escalado de tal manera que Carignano había alzado la voz y repudió lo hecho por el actor: “Un choque o una frenada brusca podrían haber generado una tragedia. Luciano, en lugar de prestar atención al camino, enfoca su mirada en el celular de su acompañante, haciendo gestos de aprobación, sonriendo. Los buenos conductores solo conducen (lo que requiere toda la atención) y no filman cortometrajes arriba del auto".

Por último, aunque no menos importante, mantuvo un intenso cruce con Defederico, luego de que al ex futbolista le suspendieron la licencia por conducir con su hija en el asiento delantero sin cinturón de seguridad y, además, utilizando el celular. Fue Cinthia Fernández la que lo denunció y las autoridades de Seguridad Vial le suspendieron la licencia y le indicaron al ex delantero que hiciera una reevaluación psicofísica de aptitud para conducir, pero la desaprobó y fue inhabilitado por 180 días.

En aquella oportunidad, Carignano sostuvo que "al ser un personaje público, este caso tomó notoriedad y fue un claro ejemplo de lo que no hay que hacer al volante. Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial agradecemos el trabajo en conjunto con las jurisdicciones para ponerle un freno a estas de conductas que ponen en riesgo la seguridad vial". "Manejar tiene que ser entendido como una responsabilidad, donde no haya lugar para este tipo de imprudencias, en las que la vida de una persona inocente puede estar en peligro. Para quien no lo entienda así, estas son las consecuencias”, había indicado el director ejecutivo de la ANSV.

Fue por esta razón que Defederico se descargó en su Twitter, dio su versión de los hechos y le exigió a los agentes de la ANSV que tomen medidas ejemplares con todos y no solo con él por ser una persona pública. “Espero que de ahora en más le saquen las licencias a toda persona pública y no pública que se filman manejando y que ponen en riesgo la vida como me dijeron a mí, cuando filmé a mi hija adentro de mi barrio privado, si no, lo tomaría como algo personal”, dijo el ex futbolista.