Carla Czudnowsky bancó a Bake Off en la polémica con PPT: "Le creés más que a Lanata"

La polémica Bake Off vs. Lanata continúa. Ahora el tema se debatió el programa Bendita, donde la periodista Carla Czudnowsky se ocupó de "atender" a Jorge Lanata: " El programa (Bake Off) es impecable, como dice Beto: genera emociones, le creés más que a Lanata, pasan un montón de cosas ", dijo Carla, en lo que fue una verdadera sucesión de críticas al conductor.

Luego de un informe sobre la polémica en Bake Off a raíz de la supuesta formación profesional de la participante Samanta Casais en un programa que solamente admite amateurs, los panelistas de Bendita opraron por ocuparse, más que de Samanta, de Lanata. "Me deprime un poco, a efectos de la vida argentina, que a la gente le interese más ver cómo se hace un rogel que enterarse de qué pasa con la pandemia y con la política. Denuncian fraude en Bake Off , me viene bien para que los boludos que los ven se den cuenta de que los realities están todos arreglados", había dicho el conductor de PPT.

La primera que se ocupó de Lanata fue Edith Hermida."Lo que pasa es que quizás los argentinos miran otro programa para informarse de la pandemia. ¿Por qué habría que mirar siempre a Lanata? ", comenzó. De inmediato, Beto Casella refrendó los dichos de su compañera, "Aparte estos tipos de realities convocan, están bien hechos. Hay un público para eso, no son boludos los que los ven".

Mercedes Ninci intentó "bancar" a Lanata, pero no le dieron ninguna clase de cabida, porque el propio Beto Casella la interrumpió para decir: "Yo estaba viendo a Julián Weich y Papaleo a esa hora". Ya que estaba, Beto pasó un chivo de Vivo para vos , el programa de elnueve que compite a la misma hora con Lanata y Bake Off.