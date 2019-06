Al ganar el premio a Mejor Actriz Protagonista en Ficción Diaria, Carla Peterson ofreció un discurso donde hizo una encendida defensa de la legalización del aborto.

AHORA! Carla Peterson vuelve a pedir por el #AbortoLegal en argentina! Un ejemplo de lucha frente al papelon de @nikitaneumann y @AmelieGranata #Martinfierro pic.twitter.com/PxUNTAD70R — ElDiaDespuesOK (@eldiadespuesok) June 10, 2019

"Tengo que levantar este pañuelo, y agradecer a todas las mujeres que salieron a las calles y hablaron de algo que sólo a las mujeres nos pone en peligro", expresó la actriz desplegando el pañuelo verde de la Campaña por el Aborto Libre, Seguro y Gratuito.

"Es una realidad aunque no nos guste. A mi no me gusta hablar del aborto", subrayó. "Ninguna mujer quiere atravesarlo pero es una realidad. ¡Lleguemos a un acuerdo para que las mujeres no sigan muriendo!".

"Nancy, te amo desde El Agujerito sin Fin". Carla Peterson somos todos. #MartinFierro pic.twitter.com/MR3aq57kbE — Cristian Phoyu (@CristianPhoyu) June 10, 2019

Peterson, quien concurrió a la gala junto a su marido Martín Lousteau, estaba nominada por su trabajo en la ficción 100 Días para Enamorarse. Al ganar, sorprendió dándole un beso en la boca a su compañera en la tira, Nancy Duplaá, a quien también agradeció afectuosamente en su discurso