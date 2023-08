Carla Quevedo en BBN: de la violencia machista a la hora de denunciar, al "apocalipsis Milei"

El de Carla Quevedo resultó ser uno de los personajes más interesantes de “Frágiles”, la nueva serie de Flow en co-producción con Story Lab que podrá verse en 8 capítulos desde el 31 de octubre.

Consultada sobre su personaje, que debe sortear el peligroso y victimizante camino de la Justicia, Carla Quevedo reflexionó sobre el rol de las mujeres que denuncian violencia de género en diferentes ámbitos en nuestro país: “Ser una mujer en cualquier parte del mundo es muy difícil. En Argentina no es la excepción. Ser una mujer dentro de un mundo tan patriarcal como es la Justicia, la Policía, es muy difícil”.

El personaje que interpreta Quevedo es el de Olivia, una chica que busca saber la verdad sobre la muerte de su madre (Malena Sánchez) y que debe desentrañar un camino lúgubre de misterio, impunidad y corrupción institucional. Según contó, hay una escena que le impactó mucho interpretar: “Olivia tratando de enfrentar o mostrar que está en el mismo nivel que este Jefe policial local. Se le hace muy difícil porque el destrato es absoluto por el simple hecho de ser una piba joven y mujer”. Reflexiva, respondió: “Hubo algo que me hizo sentir muy frustrada”.

En cuanto a la violencia de género, la actriz que también interpretó a Alicia Muñiz en la biopic de Carlos Monzón: “Siempre hablamos de que la violencia de género no se da solo en el ámbito privado, sino que la mujer que sufre violencia de género, sufre sistemáticamente”. Y explaya su idea: “Sufre violencia de género en la casa, cuando va a denunciar; sufre violencia de género cuando lo habla con familiares, amigues, por parte de los medios. O sea, es todo un sistema que refuerza esa violencia para con la persona y también por eso es que, durante muchos años y sigue siendo difícil, pero fue tan difícil para las mujeres hablar”.

Sin embargo Carla piensa que el feminismo podría salvaguardar la realidad de las mujeres y disidencias que están en esta situación a través de la construcción de puentes y redes que “no dejan caer” a las víctimas: “Gracias al trabajo del feminismo, eso ha ido mejorando, pero todavía hay un camino enorme por recorrer para poder seguir alentando a las mujeres a que, efectivamente, denuncien”.

El avance de la ultraderecha: preocupación nacional

La irrupción de Javier Milei en la política argentina es un hecho y no quedó afuera de la charla que BigBang tuvo con ella. Si hacemos un paralelismo con la serie en la que una secta aterradora copta a seres “frágiles” para hacer que ellas y ellos se alineen con ese poder de mando, lo del odiador de castas se ve bastante cercano y Quevedo se pregunta cómo es que la gente cae en las sectas y quiénes son las personas de las sectas.

"La realidad es que en tiempos desesperados y de sufrimiento siempre hay un loco que viene a encarnar esa salvación”, fue tajante y continuó: “Muchas veces desde la fragilidad, la vulnerabilidad y la desesperanza absoluta—porque todo lo que te dieron en tu vida no te funcionó—hay veces que la gente deposita una ilusión en algo que no solo no va a ser la respuesta sino que probablemente sea el apocalipsis de la humanidad”