Carlitos Nair puso primera: la fuerte avanzada judicial contra Zulemita por fraude millonario

Finalmente, Carlos Nair Menem presentó ante la Justicia la demanda contra su hermana, Zulemita, por la herencia de su padre, el ex presidente Carlos Saúl Menem. La presentación la realizaron sus abogados: Alejandro Cipolla y Javier Ignacio Baños por circunvención de incapaces y administración fraudulenta.

Según pudo confirmar este medio, la Justicia y los herederos están intentando traquear todo el patrimonio del ex presidente, quien antes de morir se encargó de dejar gran parte de la herencia a nombre de Zulemita. "Se están buscando cuentas en Chile y Emiratos Árabes. Hay sociedades anónimas, muchas cuentas ocultas y propiedades que recién ahora están saliendo a la luz", advirtieron fuentes familiares a BigBang.

"Todo el entramado empezó antes de que llegara a la presidencia. Ahí se empezó a desprender de propiedades para que su patrimonio no fuera tan opulento", señalan, al tiempo que recuerdan: "Pero se sostuvo en el tiempo. De hecho, antes de morir la idea era que Menem se volviera a casar con Zulema no sólo para sumarla como heredera, sino además para poder dejarle su pensión que no era menor". Entre los posibles testaferros señalados por algunos de los herederos se encuentran Ramón Hernández, histórico secretario del ex presidente, y Norberto Oyarbide.

La investigación en torno al patrimonio de Menem no hizo más que tensar la relación entre sus herederos. "El día de la misa, Zulemita le dijo a Carlitos Nahir: '¿Por qué no te vas un mes a Formosa y descansás? Yo te giro el sueldo (trabajaba con ella en la concesionaria de autos que tiene sobre la Avenida del Libertador) y aprovechás para relajarte'. El problema fue que ni bien pisó Formosa, Zulemita lo despidió, no le transfirió nunca su sueldo y empezó a decirle al entorno que él había vuelto a consumir y que era jugador. Carlitos siente que todo lo del viaje fue una cama para poder sacárselo de encima”.

Pero eso no es todo. Además de adeudarle su último sueldo, Zulemita le descontó mil pesos por "un vaso térmico". Desde el entorno de Carlitos Nahir reconocen que se sintió traicionado por su hermana y aclaran que no se trata de una guerra por la herencia. "Tuvo que 'dejar de ser' quien era, para que lo aceptaran. Dejar de salir en los medios, dejar de hablar; cambiar su perfil. Se alejó de Antonella, con la que tenía una excelente relación. Y ni siquiera así lo aceptaron, ese es el dolor; no la plata o la herencia".

En diálogo con BigBang, el propio Carlitos Nahir reconoció: "La amo a Zulemita, pero me cansé de que me use para la televisión y para las fotos. Me cansé de perdonar. La amo como es, la tuve que aceptar como es. Pero hoy estamos en veredas opuestas”.

Cansado del destrato de su hermana y de Zulema, Carlitos Nahir está ahora más cerca de la posición que mantiene su sobrina, la hija de Carlitos Jr. a la que nunca le abrieron los brazos. "Antonella heredó sólo deudas. Se cuestionó en todo momento la paternidad de Junior, pero nunca se accedió a que se le hiciera el ADN. Es una chica que vive al día, laburante, que alquila y que tiene un emprendimiento que post pandemia no le deja nada. No tiene una vida lujosa, le cuesta llegar a fin de mes", aseguran desde el entorno de la nieta de Menem.

Mientras se reacomodan todos los herederos, la Justicia continúa investigando cuál es el patrimonio real que dejó el ex presidente y que hoy está en pugna. "Hasta que Máximo no se presente, no se puede avanzar mucho más. Se están buscando todas las posibles triangulaciones de dinero, testaferros, sociedades anónimas y propiedades", precisaron.