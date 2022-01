Carmen Barbieri contrajo coronavirus por segunda vez: “Estoy en la cama y me duele todo el cuerpo”

A principios de 2021, Carmen Barbieri estuvo en grave estado por el coronavirus. La enfermedad complicó tanto su salud que debió estar 20 días en coma farmacológico. De a poco, pudo recuperarse y hasta volvió al trabajo: primero en MasterChef Celebrity y ahora en Mañanísima. Pero su presente volvió a complicarse: Carmen volvió a dar positivo de coronavirus.

En una entrevista, la capocómica relató que luego de una serie de tests a los que se somete en ARTEAR por su trabajo en Magazine, se dio cuenta que se había contagiado. Desde ese momento se encuentra aislada. Por ahora, el resto de sus contactos estrechos no presentaron síntomas.

“Por suerte no tengo fiebre. Pero estoy como si tuviera una gripe fuertísima. Me duele todo el cuerpo, me duele la garganta, tengo tos y estoy transpirando mucho, y estornudo mucho”, relató Carmen durante un audio que envió por WhatsApp para dar a conocer cómo son sus horas. También confirmó que tiene tres dosis de las vacunas contra el coronavirus.

Enseguida, la conductora agregó: “En la semana me hicieron cinco hisopados negativos porque siempre me hisopan en el canal, pero el del domingo que vinieron a hacer hasta mi casa me dio positivo”. Por ese motivo, Barbieri cumplirá con el aislamiento y se ausentará de su programa y de las grabaciones de Los ocho escalones, el ciclo conducido por Guido Kaczka.

Para sintetizar cómo se siente desde que le comunicaron el resultado del hisopado, Barbieri explicó: “Estoy en la cama y tendré que estar aislada durante seis días. No me siento muy mal, pero es una gripe fuerte que me tiró a la cama y hace que me duela todo el cuerpo”.

Esta es la segunda vez que Carmen tiene coronavirus. Hace un año, Barbieri era internada de urgencia por una complicación en su cuadro de COVID. Su estado de salud empeoró día a día hasta que tuvo que ser intubada. Estuvo al borde de la muerte. Los médicos le salvaron la vida.



“Casi me muero. Me dicen que el Covid que tuve fue heavy, bien fuerte, el de los más fuertes. De cada 10 personas que tuve el Covid que tuve yo, 9 se muere y 1 se salva. Y ahí estuve yo, eso quiere decir que no era mi momento”, había dicho durante una entrevista sobre los 20 días que pasó en coma farmacológico.

Y relató sobre las secuelas que le dejó la enfermedad: “Camino una cuadra y me canso. No podía caminar, tuve que recuperar masa muscular, mi voz también. Tantas veces me entubaron y cuando me sacaban la sedación me arrancaba las cosas, el respirador, entonces me volvían a sedar. Eso me lastimó un poco las cuerdas vocales”.

Y agregó: “Ahora me doy cuenta lo mal que estuve. Estuve al borde de la muerte de verdad. Yo pensé que estaba grave, pero el médico me decía: ‘Estabas en estado crítico, que es más que grave. Pero sos una leona como luchaste’”.

Por su lado, Fede Bal, su hijo, quien también dio positivo de coronavirus hace una semana, había dicho: “Sentía que si mi mamá se moría iba a ser un momento fuerte en mi vida porque ya no aguantaba más tantos cachetazos. Venía de unos años en donde sentía que ya no tengo más mejilla para poner. Terminaba de trabajar y miraba al cielo pensando ‘dame un poco de paz’”.