Carmen Barbieri en coma farmacológico: "El cuerpo no le responde, la está luchando"

Se complicó la salud de Carmen Barbieri. Un día después de que el cuerpo médico de la Clínica Zabala decidiera trasladarla a la unidad de terapia intensiva por un brusco descenso en los niveles de oxigenación en sangre, la capocómica de 65 años debió ser inducida a un coma y fue intubada. "Ayer el cuerpo no le respondía, pero la está peleando", precisó Sandra Domínguez, amiga íntima de la conductora.

Barbieri fue diagnosticada con Covid-19 el pasado 20 de enero y lleva diez días internada en la clínica del barrio de Belgrano. A lo largo de la pandemia, la conductora se cuidó al extremo -no pudo acompañar a su hijo, Fede Bal, durante su tratamiento contra el cáncer de Colon- y se sometió en cinco oportunidades a hisopados. El contagio se dio después del contacto estrecho que mantuvo con Sol Pérez, quien dio positivo durante sus vacaciones en Mar del Plata y con quien Barbieri se encontró por compromisos vinculados a Masterchef Celebrity 2.

Carmen es considerada paciente de riesgo por su edad. Su cuadro se complicó cuando le detectaron una neumonía pocos días después del positivo, motivo por el cual fue internada en calidad de urgencia y recibió asistencia respiratoria a través de una máscara de oxígeno.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Me llevan a terapia intensiva, es por la baja de oxígeno", dijo la comediante, quien se manifestó "asustada" por la situación a través de un mensaje de WhatsApp que le envió a la periodista Marina Calabró. Según detalló, los médicos "tratan de no entubar con respirador", por lo que se la asistirá temporalmente con una máscara de oxígeno.

Domínguez, una de sus amigas más íntimas, habló con el programa El run run del espectáculo y precisó: "Tuve un contacto reciente con ella, pero no puedo detallar cómo. Ella estaba fuerte y luchando. Espero que toda la fuerza que el enviamos en oración se una a la fuerza de ella".

"Ella no estaba débil de ánimo ayer, estaba luchando. Su cuerpo no le respondía, sus pulmones no le respondían, pero estaba luchando. Y sabía que su traslado a terapia intensiva iba a ser para bien. Quiero que todos recemos. Es importante la oración, para que cualquier mal se retire de ella", pidió.

Por último, Domínguez aclaró que el único que tiene acceso a la información clínica de Carmen es su hijo. "Lo maneja Federico. Él armó un grupo de WhatsApp con los amigos e informó, entre las doce y las trece horas, que Carmen había entrado en coma farmacológico y que su estado no era el mejor".