Carmen Barbieri, lapidaria con Sol Pérez: "Yo me estaba muriendo y ella se enojó"

En febrero de este año, Carmen Barbieri tuvo que ser internada en la Clínica Zabala, en el barrio de Belgrano, por una neumonía bilateral a causa del coronavirus. Si bien le costó superar aquel cuadro - fue inducida al coma para tratar de mejor manera su estado y contrajo un virus intrahospitalario que tuvo que ser tratado con urgencia- la capocómica logró recuperarse.

Durante varias semanas, el estado de salud de la actriz fue el principal tema de noticias en los principales portales de espectáculo. La capocómica se contagió en la obra "Un estreno o un velorio", se enfrentó una neumonía bilateral a causa del COVID-19 y como su cuadro no mejoró fue trasladada a terapia intensiva. Tras varios días de lucha, el personal médico decidió que lo mejor era inducirla al coma para que pueda recibir asistencia respiratoria mecánica.

Al mismo tiempo, la actriz contrajo un virus intrahospitalario que debió se tratado con urgencia durante su internación. Afortunadamente, Carmen pudo superar su grave cuadro de salud y a un mes de recibir el alta, se incorporó a MasterChef Celebrity. Ya en el reality culinario de Telefe, no estuvo a la altura del desafío planteado y quedó eliminada del certamen por decisión del jurado en el mes de mayo.

Invitada en Los Ángeles a la mañana, la mamá de Federico Bal se refirió a su estado de salud y habló de la reacción que tuvo Sol Pérez al ser responsabilizada de haberla contagiado de Covid-19. “Yo no me contagié en el teatro. Primero que no es culpa de nadie, estoy acá y es algo que pasa. Agarrás una baranda, te tocaste un ojo y te contagiaste. Sé que en el teatro no fue porque nadie estaba contagiado y me habían hisopado ese día”, dijo.

Lejos de responsabilizar a la ex chica del clima, Carmen aclaró: “Yo no dije que fue Sol Pérez. Yo conté la historia porque Sol dijo que no se sentía bien, que se hizo un hisopado, dio positivo y yo el día anterior había estado tomando clases de pastelería”. Cabe destacar que semanas atrás, Sol se había mostrado molesta luego de que la acusaran de contagiar a la capocómica. "Yo no contagié a absolutamente nadie”, sostuvo la modelo.

Y agregó: “Todo el mundo me acusó- Dijeron que fui a trabajar sin el negativo, yo tenía un negativo, claramente falso. Es una semana que vos vas y practicás cómo cortar un pescado, por ejemplo, como una mínima introducción a lo que va a ser la cocina después. Y ahí me cruzo con Carmen, pero Carmen tenía máscara, barbijo. O sea, no…Para mí es muy poco probable que el contagio se haya dado en ese momento".

A raíz de estos comentarios, Carmen no dudó en revelar que, furiosa, Sol llamó a su asistente, Penca, para recriminarle lo que estaban diciendo de ella. “Sol llamó a mi secretaria. Yo me estaba muriendo y ella se enojó conmigo. ¡Es bárbaro! Viste que es al revés, que tendría que enojarme yo pero nadie tiene que hacerlo, uno se contagia. Yo había dado negativo el día anterior y no había ido al teatro todavía”, lanzó.

Por último, Carmen explicó que después de todo lo que transitó durante los primeros meses del año no le quedó tiempo para enojarse con nadie. “Después de todo lo que pasé, yo no me enojo con nadie. Le pido disculpas a Sol. Ella dice que quiere que limpie su nombre. Yo limpio tu nombre, vos no me contagiaste y yo me contagié del aire. Estaba el virus y lo agarré yo”, cerró Carmen Barbieri, con mucha ironía.