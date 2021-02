Carmen Barbieri, más complicada: "Ahora tiene un virus intrahospitalario y hay que atacarlo"

Carmen Barbieri sigue internada en la Clínica Zabala, en el barrio de Belgrano, y si bien comenzó a manifestar ciertas mejorías luego de que la indujeran al coma para tratar de mejor manera su estado, Federico Bal reveló que contrajo un virus intrahospitalario que debe se tratado con urgencia. “Ahora tiene un virus nuevo, que es intrahospitalario y hay que atacarlo", explicó el actor.

La capocómica enfrenta una neumonía bilateral a causa del coronavirus y como su cuadro no mejoró fue trasladada a finales de enero a terapia intensiva. Tras varios días de lucha, el personal médico decidió que lo mejor era inducirla al coma para que pueda recibir asistencia respiratoria mecánica. "Se cambió la medicación, es un camino muy largo y la gente que tiene parientes en esta situación sabe de lo que hablo”, explicó Bal.

En diálogo con Implacables, el actor contó que la artista “sigue estable y mejora lentamente“. "Estamos esperando que empiece a reaccionar mejor. Pero va a estar un par de semanas, me parece que va a ser lento. No te dicen cuando va a estar mejor. Me parece que hay que esperar un poco para que el cuerpo y los valores empiecen a cambiar y creo que no hay una fecha. Hay que seguir pidiendo por ella", pidió.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En las últimas horas, el equipo médico que está atendiendo a la capocómica en la Clínica Zabala le envió un mensaje a Fede, contándole que el cuadro de salud de su mamá mejoró favorablemente. "Mejoró un poquitito más la oxigenación y está sin fiebre. Se va despertando razonablemente bien. Abre los ojos, parece entender bien las órdenes...", fue la información que los médicos proporcionaron al actor.

Según había contado Sandra Domínguez, amiga de Barbieri, a la actriz se le presentó la Virgen de Guadalupe, patrona de México, de quien es fiel devota desde hace muchos años. "Yo ya lo puedo decir, porque seguro que lo va a contar cuando salga. Ella me contó que se le presentó la Virgen de Guadalupe cuando estaba en terapia intensiva”. contó, al tiempo que Ángel de Brito remarcó que Carmen es una persona "muy creyente".

Entre sus pertenencias, Carmen lleva consigo una estampita a la que le pide que vele por su salud, como lo hizo el año pasado con su hijo Fede Bal, que tuvo que realizarse un tratamiento de quimioterapia tras haber sido diagnosticado con cáncer. "Eso es algo muy positivo. Y yo les digo a todos mis amigos que, en todas las religiones, oraron. Médicos del cielo, gente hinduista, católicos, la Virgencita de Fátima, todos”. cerró Sandra.