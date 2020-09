Carmen Barbieri padece "culebrilla" y se le deformó la cara: "Soy un monstruo; me duele el ojo y la vida"

Minutos antes de su presentación en el ritmo rock del Cantando por un sueño, Carmen Barbieri tuvo un accidente en el último ensayo: se cayó y se lastimó fuertemente el tobillo lo que la obligó a realizar su performance muy dolorida y a ser reemplazada por Fátima Flórez en el cuarteto.

Pero al parecer, la capocómica está lejos de regresar a la pista todavía: fue diagnosticada con herpes Zóster, también conocido como "culebrilla", que la afectó mucho en los últimos días hasta el punto de quedar con el rostro irreconocible.

De hecho, en el programa Confrontados compartieron algunas imágenes de la mamá de Fede Bal, en donde se la ve colorada, con manchas y la cara completamente hinchada. "Una noche me dormí y al otro día era un monstruo. Tengo un estrés por disgusto", contó Carmen.

Cabe recordar que los últimos días de 2019 y parte de este 2020 fueron muy duros para la actriz: en diciembre falleció a los 83 años Santiago Bal, luego de pasar meses internado en el Instituto Médico de Alta Complejidad por problemas respiratorios y circulatorios.

Al mismo tiempo, su hijo fue diagnosticado con cáncer de intestino, enfermedad que logró superar tras 4 meses de lucha. "Ahora el virus ya no está, pero por donde pasó me arruinó. Me tocó los filamentos nerviosos, por eso me duele la cara, me duele el ojo, me duele la vida...", detalló Carmen.

Según contó, su angustia se debe a la salud de su hijo: si bien Fede se recuperó del cáncer, la pandemia de coronavirus podría poner en jaque su salud en el caso de contagiarse por haber padecido una enfermedad oncológica.

Vale aclarar que el actor será parte de Masterchef Celebrity Argentina y en los últimos días, Analía Franchín, una de las participantes junto al ex de Laurita Fernández, dio positivo de COVID-19.

Por esta razón, Carmen aclaró: "Este hijo me hace sufrir tanto, es lo único que tengo y quiero que sea feliz, que esté sano. Él está fuerte, está bárbaro. He rezado tanto para que esté bien, pero ahora con la posibilidad de que tenga covid, me muero, él es un enfermo oncológico. Fede quiere que piense en mi vida, que me priorice. La vida me está dando avisos, me sacude para que reaccione. Me cuesta mucho volver a ser yo".

En ese sentido, la capocómica reveló que a raíz de esta nueva enfermedad, comenzó a investigar: "A partir de todo esto averigüé y todo el lado izquierdo está relacionado y tiene que ver con la maternidad”, explicó ante la afección en su ojo, boca y parte izquierda de la pierna.

"La vida me está dando avisos. Toqué fondo y me salió la culebrilla. Me atendió el oftalmólogo porque el ojo podía estar comprometido, por suerte no fue así”, remarcó.

Si bien su continuidad en el Cantando 2020 pende de un hilo, Carmen aseguró que nunca barajó la posibilidad de abandonar el programa de LaFlia.

"Nunca estuvo en mi cabeza ni teniendo la pierna como la tenía. Traté de hacer la performance maravillosa que hizo Fátima, pero no podía apoyar el pie y me tuvieron que reemplazar. Fátima lo hizo genial y dejó un buen puntaje", aclaró en diálogo con Ángel de Brito.

Y concluyó: "No pensé en bajarme para nada. Estoy mucho mejor de la pierna y estudiando el tema de la próxima gala, que es Amándote. Nunca se me ocurrió salir del Cantando. La paso genial y es una de las mejores cosas que me pasa en la vida. Me distrae, me hace bien. Gracias a Tinelli que me convocó porque es una de las cosas que me hace olvidar de mis tristezas".