Carmen Barbieri reveló el resultado del ADN con su supuesta hermana: "Que mi hijo se quede tranquilo"

Luego de semanas de total incertidumbre, Carmen Barbieri finalmente recibió los resultados de los análisis de ADN que iban a determinar si tenía, o no, una hermana seis años menor que ella. “El resultado es negativo, incompatible para media hermandad. Las participantes no tienen ningún vínculo de paternidad en común. La probabilidad de media hermandad es de 0%”, le leyó Pampito, uno de sus panelistas, al aire en su programa Mañanísima.

Semanas atrás, la capocómica se enteró, primero Karina Mazzocco y luego por Débora D’Amato, que existía la posibilidad de que su padre, Alfredo Barbieri habría tenía una hija con otra mujer. De hecho, la mujer de nombre Alicia y con rasgos similares a los de la mamá de Fede Bal aseguraba que su madre tuvo un romance con el humorista y actor, y fruto de ello nació ella. A sus 61 años, decidió conocer la verdad de su identidad y se realizó un estudio de ADN con la conductora, el cual finalmente determinó que no hay una relación genética entre ellas. “Yo quiero que se quede tranquilo mi hijo, porque me decía que si daba negativo, no me tenía que poner triste", sostuvo Carmen ante las cámaras.

Y siguió: "No me pongo triste, pienso en Alicia más que nada, que estaba ilusionada. Pero no estoy desilusionada, porque también estaba la posibilidad de que sea negativo. Pero pienso mucho en Alicia porque ella busca su identidad, y muchas veces le han hablado de mi papá, y hasta lo conoció. Es una cosa que tenemos que seguir hablando nosotras. Yo le digo a Alicia que se quede tranquila, le había prometido que igual vamos a seguir hablando, y yo cumplo”. En abril, D’Amato había contado que recibió el llamado de una persona cercana a una mujer que indicaba ser la hermana de Carmen Barbieri. Al principio, el nombre de la supuesta hermana de Carmen había sido resguardado.

Esto se debió a que Alicia tenía cierto temor a las repercusiones que podría generar esta noticia. “Cuando la vi nos abrazamos y sentí algo raro, una mezcla de nervios, emoción. Pero ella me transmitió algo raro, que sin el ADN positivo yo podría decir que es mi hermana, siento que es mi hermana. Alicia es una mujer súper inteligente, sensible, con una vida muy dura que hace 40 años que tiene esta duda. Yo siempre estoy a favor de la identidad. Uno tiene que saber de dónde viene, quiénes fueron sus padres”, había detallado Carmen sobre su supuesta hermana poco antes de que ambas se sometieran al análisis de ADN que terminó por descartar el parentesco.

De acuerdo con D’Amato, la historia de Alicia es "trágica". "La pasó muy mal”, había anticipado. Al parecer, la madre de Alicia- de la que no transcendió el nombre- tuvo varios encuentros amorosos con Alfredo Barbieri, quien a su vez estaba en pareja con Ana Caputo, mamá de Carmen. De esta relación extramatrimonial habría nacido ella, en contra de los aparentes deseos del humorista. Al poco tiempo de esto, la mujer fue asesinada, cuando tenía 18 años. Alicia fue criada por su abuela y fue ella quien le contó sobre el crimen de su madre -que en aquel entonces fue calificado como pasional, hoy podría hablarse de un femicidio- y le reveló que su verdadero padre era Don Barbieri.

La misma familia de la víctima habría sido informada por el asesino que le quitó la vida a la mujer por “prostituta”, según informó Débora D´Amato. Nunca se hizo justicia por este caso. Se trató de un secreto a voces que la familia mantuvo resguardado, por vergüenza. “Lo del femicidio que tiene que ver con el embarazo no me gusta. Esto ya se está poniendo oscuro. Mi papi era un hombre de bien, de trabajo, buen padre. Cuando se habla de un homicidio están poniendo en el medio a mi papá, que no se puede defender”, fue la reacción de la madre de Fede Bal después de conocer la historia de su supuesta hermana.

A pesar de ello, la humorista no dudó en mostrarse sorprendida y reveló que le generaba cierto entusiasmo la posibilidad de tener una hermana. Pero si bien se vinculó con Alicia y para su sorpresa, se vieron parecidas físicamente, el resultado terminó dando negativo. "Hay que entender que Alicia no es del medio, pero si sos mi hermana vas a ser del medio. Lo lamento por vos, mi chiquita”, había dicho entre risas la capocómica antes de conocer los resultados.