Carmen Barbieri sufrió un incendio en su casa: "Estuve al borde de la muerte"

En la noche del sábado, Carmen Barbieri vivió un momento aterrador. Un incendio se desató en la cocina de su casa y casi muerte. Todo comenzó por un desperfecto en su horno eléctrico cuando estaba cocinando una hamburguesa. Y pudo haber sido una tragedia, pero la conductora reaccionó a tiempo y la cosa no pasó a mayores.

Barbieri, relató en primera persona en su programa Mañanísima: "Estuve al borde de la muerte el sábado por la noche. Se me incendió la cocina. No saben el humo que salía". Y agregó: "Puse una hamburguesa en el horno eléctrico que uso siempre, me fui a acostar porque tiene un timer con alarma. Sentí olor a quemado, como a goma, y cuando volví el horno estaba todo bien. Pensé que era de afuera".

Asimismo, la mamá de Federico Bal señaló que nunca imaginó que las llamas fueran tan altas y peligrosas: "Pero sentí más fuerte el olor y el perro no decía nada, porque siempre me anuncia cuando pasa algo. Y cuando vuelo un cuarto de la cocina estaba envuelta en llamas. Nunca vi una cosa igual"

