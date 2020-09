Carmen Barbieri tiene parálisis facial y se baja del “Cantando 2020”: ¿Esmeralda Mitre seguirá su ejemplo?

Finalmente Carmen Barbieri decidió abandonar el Cantando por un sueño, luego de que el herpes Zóster, también conocido como "culebrilla", le afectara los filamentos nerviosos del rostro y le causara parálisis facial.

De hecho, días atrás trascendieron algunas imágenes de la mamá de Fede Bal, en donde se la ve colorada, con manchas y la cara completamente hinchada. "Una noche me dormí y al otro día era un monstruo. Tengo un estrés por disgusto", contó.

Los últimos meses no fueron fáciles para la capocómica: en diciembre falleció a los 83 años Santiago Bal, luego de pasar meses internado en el Instituto Médico de Alta Complejidad por problemas respiratorios y circulatorios.

Al mismo tiempo, su hijo fue diagnosticado con cáncer de intestino, enfermedad que logró superar tras 4 meses de lucha. "Ahora el virus ya no está, pero por donde pasó me arruinó. Me tocó los filamentos nerviosos, por eso me duele la cara", dijo Carmen.

El domingo la actriz tuvo que llamar a su médico y luego a un dermatólogo, después de notar como uno de sus párpados se le caía y manifestaba cierta dificultad para mover la boca. El diagnostico no fue para nada alentador: se trató de una parálisis facial producto del virus que la afecta desde hace días y que, en principio, provocaría que se aleje durante un tiempo de la pista del cantando por consejo de su médico.

La noticia la dieron en el programa Hay que ver, que conducen José María Listorti y Denise Dumas por El Nueve. “Me confirman lo de la parálisis facial, que tiene un parche en el ojo, porque producto del párpado que se le cayó, no podía abrir el ojo izquierdo. Fue cada vez peor y Penca, que su asistente personal, se asustó y lo llamó a su hijo y él decidió llevarla la clínica Fleni para realizarse una tomografía computada para descartar que no fuera algo neurológico", contaron.

Y sumaron: "Estaban muy asustados, pero gracias a Dios descartaron la parte neurológica. Lo que le explicaron es que el herpes ataca primero la parte exterior, lo que se vio en las fotos que ella mostró, y que ahora está atacando los filamentos internos nerviosos y eso le provoca la parálisis. Lo que viene es reposo, le cambiaron la medicación y le dieron una batería de nuevos medicamentos y secciones de rehabilitación, de kinesiología para empezar a mover los músculos de la cara”.

¿Esmeralda MItre se baja del Cantando 2020?

Por otra parte, otra de las figuras que analiza abandonar en reality de LaFlia por estas horas es Esmeralda Mitre, quien viene de protagonizar varios escándalos dentro y fuera de la pista.

Sin ir más lejos, semanas atrás trascendió un documento que certificaba que había dado positivo en el test de coronavirus, lo se trató de un error en la carga de los datos en el Reporte Epidemiológico de la Nación, ya que el hisopado de la mediática finalmente había dado negativo.

A raíz de este suceso, la actriz no dudó en señalar que todo se trataba de un boicot en su contra y apuntó directamente contra Horacio Rodríguez Larreta. Sin embargo, a pedido de la producción la actriz tuvo que someterse a un nuevo hisopado que le dio negativo: ese mismo día, la hija de Bartolomé Mitre fue detenida por dos agentes de la policía de la Ciudad por haberse pasado un semáforo en rojo.

Al mismo tiempo, Esmeralda tuvo un fuerte cruce con Karina La Princesita, que le valió un sinfín de críticas en las redes sociales. "La señorita Esmeralda Mitre no ensayó ningún día de la semana porque no tuvo ganas y no pudo porque está muy enojada con lo que la gente escribe en Twitter de ella, los haters, y se la agarró con la producción de Cantando", contó este lunes Yanina Latorre en Los Ángeles a la mañana.

Según explicó la panelista, Esmeralda "está enojada por lo que escriben de ella en Twitter" y sostiene que desde la producción que encabeza Marcelo Tinelli "no la cuidan".

"Así que amenaza. Dice que la culpa de que la puteen en Twitter es del Cantado, no de ella. Amenaza que si la siguen criticando en Twitter, renuncia. Tengo data de que el equipo que está con ella no la pasa bien porque suspende siempre los ensayos", agregó.

En este contexto, Yanina reveló que la heredera de los Mitre deja "esperando mucho tiempo" a su equipo, cuando el ensayo ni siquiera es presencial. "Llama diez minutos antes de la hora del ensayo para avisar que no puede y lo hace en tres horas. Quiere renunciar por Twitter. Ella no tiene autocrítica y después de estas performances hay una reunión de Zoom donde habla el equipo sobre cómo les fue y ella les echa la culpa de todo", cerró.