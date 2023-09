Carmen se hartó de Yanina, la trató de "estúpida e idiota" y la ninguneó: "¿Cómo es tu apellido?"

Cada día que pasa, queda más confirmada la teoría de que en el programa que conduce Ángel de Brito nunca reina la paz. Es que, por lo general, día tras día, sus “Angelitas” se encuentran envueltas en diferentes escándalos por diversas problemáticas de la farándula, que a veces resultan ser más serias que otras. En sí, las máximas protagonistas son Yanina Latorre y en su defecto, Fernanda Iglesias, a las cuales no les tiembla la lengua para hablar del resto. Ahora, en un nuevo capítulo de pelea mediática, Carmen Barbieri le prometió una guerra a la esposa del ex futbolista, avisándole que le hará un juicio y no sólo eso, sino que la insultó y le consultó, de paso, cuál es su verdadero apellido.

Si bien siempre se mostraron buena onda, incluso cuando la “Leona” asistía a LAM parecía que no había problemas con ninguna de las panelistas, la tortilla se dio vuelta en cuestión de segundos por manifestar que tanto Latorre como otras del programa, la señalaron por reírse de la infidelidad de Fede Bal a Sofía Aldrey con, supuestamente, Estefi Berardi, quien además, trabaja en su programa. Pasaron más de siete meses del “Lavarropa gate” de Bal, y aun así, sigue en agenda por lo escandaloso que fue y porque hasta la fecha, se sabe que la infidelidad la causó con varias mujeres pero ninguna de ellas se hizo cargo, principalmente Berardi, quien es la apuntada número uno por Latorre.

Barbieri no miró hacia otro lado en el momento en donde comenzaron a transcurrir las versiones de infidelidad, sumado al wifi del lavarropa, las sábanas que se lavaban a las tres de la mañana y los avisos que le llegaban a Aldrey a su celular, pero debió, haciéndole honor a su apodo “Leona”, defender a Berardi, que es la panelista de su programa, cuando Latorre la señaló como tercera en discordia.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Las pruebas no están arriba de la mesa, pero las dudas tampoco desaparecen. ¿Por qué? Es hasta el día de hoy que seguramente cada uno que haya visto un recorte de aquella emisión de LAM en donde Latorre contó los cuernos que metió Bal leyendo hasta las conversaciones, recuerda la incomodidad que vivió Berardi en aquel momento. Miradas extrañas, relojeos al celular sin sentido, la boca seca y el no poder quedarse quieta en su silla con, entre todo, una cara de muy pocos amigos.

Al día siguiente, mientras que el tema seguía estando en agenda, las caras lo decían todo: la que peor la pasaba era Berardi y la que más disfrutaba el momento era Yanina. Hasta que en cierto punto, LAM se transformó en un programa donde la guerra entre ambas panelistas era lo que más frecuentaba. De hecho, en aquella misma emisión, dividieron la pantalla en dos para enfrentarlas y que se produzca un feroz cruce.

A partir de ahí la situación comenzó a subir de tono y durante la pausa del programa, se dio a conocer que Berardi aprovechó a llamar a Fernando Burlando para demandar a Latorre por daños y perjuicios ocasionados en todas aquellas horas en las cuales la señaló por ser la tercera en discordia de la relación de Bal y Aldrey. A raíz de esto, la madre de Lola Latorre hizo eco de aquella situación y la fulminó en vivo tratándola de “cagona” y de que “llama llorando a Burlando”. En ese mismo momento, también confirmó que tendría en su poder los chats de ella con el hijo de Barbieri, aunque prometió que nunca los mostraría.

Siempre me desacreditaste como profesional y yo siempre tuve la razón en todo, y ahora actuás como una cagona, te atajás, te autoincriminás, lo llamás llorando a Burlando y quedás mal, porque te aclaro, yo que soy la que tengo tus chats, yo nunca los hubiese mostrado. Pero dejá de mentir, Estefi. Dejá de mentir. Porque cuando uno se sienta acá es con la verdad. Estás mintiendo y no está bueno, porque trabajamos de periodistas. Y no digas que es trucho, porque no es. Los chats los tengo yo y no los voy a mostrar", había asegurado.

Lo único que pudo responder Berardi, entre tanta hostilidad, fue en un tímido tono de autocrítica y reflexión: "Todos nos hemos equivocado. Mil veces circularon cosas truchas. Yo me he equivocado, lo he dicho. He pedido perdón cuando pasó lo de Lali". Nunca lo ocultaron y de hecho dejaron en evidencia no sólo esa vez sino varias más que su relación fue pésima desde el momento uno y cada vez se le sumaban más capítulos.

Para peor, Berardi la trató de “maltratadora” en varias ocasiones y de “dejar sin laburo” a sus compañeras, cuando a la par, intentaba ir a fondo con Burlando para poder llevar a juicio a Latorre por sus dichos. Sin embargo, nada de todo eso le importó a la angelita, que sin filtro le planteó en vivo: “Te garch… a un hombre con novia, me haces una demanda a mí y otra a la pobre piba cornuda”.

El enfrentamiento nunca culminó y meses más tarde, Berardi dejó LAM de manera anticipada para querer abocarse a otros proyectos, y porque además, ya tenía cada vez menos lugar en el programa y su incomodidad era día tras día más latente. Incluso, en el ciclo que comparte con Barbieri, demostró su malestar y aprovechó a la madre de Bal para criticar por demás y hacer explícito el mal momento que atravesó cuando Latorre la culpó de ser la tercera en discordia.

Ahora, dio a conocer que finalmente irá a juicio oral contra Yanina, porque al tener una audiencia y no llegar a un acuerdo, deberán avanzar a la próxima instancia. “Lo va a explicar seguramente mejor Burlando, que es mi abogado, pero es por la difusión de información obtenida de manera ilegal. El tráfico de información obtenida de manera ilegal que a mí me adjudicaron, nadie me vino a preguntar ni a chequear nada”, sostuvo la ahora panelista de Pocos Correctos, haciendo referencia a aquellos supuestos chats de ella con Bal.

Y horas más tarde, Latorre se defendió: “Hoy hubo una audiencia de conciliación que duró literalmente cinco minutos. No hay juez, es un mediador. No tiene idea pobrecita. No hay juicio todavía, no hay nada. Yo no le tengo que pedir disculpas porque no mostré ningún chat, ni leí ningún chat, ni nada. Jamás lo mostré en ningún lado, ni conté lo que decían los chats”. En esa misma línea, arrojó una contundente frase que desató un nuevo problema en puerta. “Hoy a la mañana, en Mañanísima, ella, Federico Bal, Carmen (Barbieri) y Pampito se reían de esta situación”.

Aquella acusación no pasó desapercibida para Barbieri que aprovechó y mientras se hablaba del juicio oral entre ambas panelistas, disparó con todo contra Latorre. En un descargo que duró aproximadamente dos minutos a puro grito, furia y enojo, la actriz fulminó a la esposa del periodista deportivo a través de insultos, ninguneos y hasta le juró hacerle un juicio.

“Me hartaste, Latorre. ¿Quién te crees que sos? ¿Quién es Latorre? ¿Quién se cree que es? ¿La dueña de la televisión? ¿Cuántos años hace que estás en la televisión? Mi amor… ¿De dónde venís? ¿Quién sos para decir que yo me burlaba de Sofía Aldrey que la amo? ¿Qué estás diciendo? La ex de mi hijo, la pareja, la mujer, como quieran llamarle. Es una mujer que amo, admiro y respeto”, empezó diciendo la conductora.

A la par, mientras más demostraba todo el enojo que llevaba consigo misma, planteó: “¿Cómo me voy a burlar de Sofía Aldrey? Sos estúpida. Tarada. ¿Por qué no miras bien lo que hacíamos? Jugábamos. Yo estoy tratando de que la gente en la casa se ría, disfrute y hablábamos de lo que había pasado. Nunca nombré a Sofía. Nunca estuvo en mi cabeza. Porque si hubiese estado en mi cabeza, hubiese parado el tema como lo hago varias veces con otros temas porque no quiero que se sienta mal ella ni que nadie piense que ni Fede (Bal), ni yo, ni ellos, ni nadie se burlaba de Sofía Aldrey y el momento horrible que pasó con mi hijo y mi hijo con ella. Horrible momento, que no quisiera que se repita con otras personas”.

En cuanto a la infidelidad, aprovechó para recordarle a Latorre que ella también fue parte de un episodio así que se hizo sumamente conocido y del cual debió pedir que por favor la gente deje de hablar de eso. “Yo también pasé un momento terrible y vos también. A vos te cagaron, te metieron los cuernos. Sabes cómo habrás llorado, cómo habrás sufrido, lo que habrás adelgazado, mamita… Lo que bajaste… Habrás sido una saraca de flaca. Ya lo sos, pero imagínate. Si yo bajé de peso, que soy una gordita, imagínate vos. Mi amor…”

Y continuó: “Estoy harta de vos. Estoy harta de que me nombren como me nombran. ‘Carmen tiene la culpa de todo’. Estábamos jugando. Yo digo del lavarropa y nunca se pensó en Sofía Aldrey a la cual adoro, respeto, amo y agradezco cómo cuidó y amó a mi hijo”. A la vez, ninguneó dejando en nocaut a la angelita, quien conforma su nombre con el apellido de su marido, en vez de con el de ella propio. “No te lo voy a permitir, Latorre. ¿Cómo es tu apellido? Porque Latorre es tu marido. ¿Cómo te llamas vos, nena? Dejame de joder. Me hinché las pelotas. Basta”.

Por último, avisó que la llevará a legales sin ningún tipo de problemas. “Yo ahora voy hacerte un juicio a vos y a no sé quién más de ahí que están riéndose de mis problemas, que son mis problemas con mi hijo. Y esto no fue una cosa seria, fue una joda, loco. Si vos no tenes humor, que no sabes, hay que dedicarse al humor. Yo hago humor. No entiendo por qué no me perdonan nada ustedes. ¿Por qué no se dedican a arruinarle la vida a otra gente y a mí me dejan en paz?”.