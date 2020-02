Caro Aguirre 1, Jimena Barón 0: tras la polémica sobre la prostitución, la Cobra perdió 20 mil seguidores en Instagram

La publicidad que utilizó Jimena Barón para promocionar su nuevo tema musical, al cual llamará Puta, generó todo tipo de críticas debido a que el afiche en el que se la ve posando sexy, con un pancho en la mano y mostrando un número de teléfono celular para poder contactarse con ella muestra cierta similitud a los de la promoción de servicios sexuales.

Entre las furiosas críticas que recibió, se destacó la de Carolina Aguirre, la guionista de Argentina tierra de amor y venganza (ATAV), quien le recordó la relación que mantuvo con Rodrigo Romero, a quien además trató de proxeneta. “Yo escribía sobre abolicionismo y prostitución, mientras que vos salías con un proxeneta como el doble de Rodrigo”, le dijo, entre muchas otras cosas.

El enojo de Aguirre se desató luego del pedido de disculpas que realizó Barón a través de su cuenta de Instagram, en donde la actriz y cantante cuestiona a las mujeres que la criticaron y les pregunta que aportes hicieron ellas en la lucha del feminismo.

“¿Qué hace el resto para intentar dar una mano a los que no quieren ser escuchados? ¿Qué hacés vos que estás tan indignada por la trata de personas? ¿Cada cuánto te planteás cómo hacer que las cosas sean más justas? ¿Te expondrías? ¿Pagarías ese enorme costo?”, dice la cantante.

Esta defensa no solo provocó el enojo de la guionista de ATAV, sino que desató la furia de Lourdes Sánchez. “Todo el tiempo está poniéndose como ejemplo y como la voz de las mujeres. Perdón Jimena Barón, vos a mí no me representás para nada y no sos mi voz en lo absoluto”, disparó.

Y sentenció: “Todo el tiempo pone eso. A mí la verdad es que me indigna que se crea que es la reina de las feministas”. Pero no todos fueron duros cuestionamientos para la cantante, sino que también hubo quienes decidieron eliminarla y hasta bloquearla de las redes sociales. Sin ir más lejos, en cuestión de horas Barón perdió más de 20 mil seguidores en Instagram.

Por esta razón decidió dar por terminado la polémica, borró el post en el que se la veía junto al afiche en la calle y dio de baja el teléfono promocional.