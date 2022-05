Caro Baldini, el "Cholo" Simeone y las exigencias cruzadas para asistir a la boda

Diez días atrás, Carolina Baldini sorprendió a todos al hablar por primera vez de su separación de Diego "Cholo" Simeone. Fue en la antesala del casamiento de su hijo mayor, Giovanni; quien dio el sí en Italia junto a Giulia Copinni. Las exigencias cruzadas de los padres del novio para asistir a la celebración y el lapidario: "Quedó excluida".

De acuerdo a lo consignado por la periodista Mariana Brey, el "Cholo" le habría puesto como condición a su ex mujer no sacarse ninguna fotografía juntos; ni siquiera las "obligadas" postales familiares: "Se encontraron, charlaron antes; lo que no hicieron fue fotografiarse juntos. En ningún momento quisieron sacarse fotos juntos".

Y es que, pese a que llevan más de diez años separados, Baldini y Simeone firmaron junto a su divorcio un acuerdo de confidencialidad en el que ambos se comprometieron a no brindar detalles públicos de su ruptura. La participación de Carolina en el ciclo de Ángel De Brito y sus revelaciones personales, indignaron al director técnico, quien no titubeó a la hora de mandarle una carta documento a su ex mujer para exigirle que no divulgara más información privada en los medios de comunicación.

La condición en torno a las fotos fue clave para asegurar "el buen clima" en la boda de Giovanni, pero tuvo un impacto directo en Baldini, quien quedó excluida de las postales más importantes de la ceremonia.

"Esto tiene que ver con un pedido exclusivo que le hizo Diego a Carolina antes del evento. Decidieron no fotografiarse juntos. De hecho, hay una foto muy significativa, donde está toda la familia, toda: los padres, los primos, los tíos, pero no está Carolina. Quedó completamente excluida", sumó Brey.

Pero el "Cholo" no habría sido el único que puso condiciones. "Evitame cualquier contacto con tu actual", le habría pedido Carolina a Simeone, en referencia a Carla Pereyra, la nueva mujer del ex deportista y la mamá de sus dos hijas menores. "Ella le cuenta a sus íntimos los celos que ella le tiene, ya que en más de una oportunidad él quiso volver con Baldini", precisó el periodista Rodrigo Lussich.