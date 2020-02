El descargo de Carolina Aguirre: "El feminismo me hizo perder paz, dinero y está lleno de víboras"

Días atrás, Carolina Aguirre, la guionista de Argentina tierra de amor y venganza (ATAV), decidió meterse de lleno en la polémica que rodeó a Jimena Barón y le recordó la relación que mantuvo con Rodrigo Romero, a quien además trató de proxeneta: “Yo escribía sobre abolicionismo y prostitución, mientras que vos salías con un proxeneta como el doble de Rodrigo”.

Sin embargo a una semana de aquella carta dirigida a la autora de La Cobra, Aguirre decidió sorprender una vez más a los internautas anunciando su retiro del feminismo, como si se tratara de un equipo de fútbol o de básquet. “Feminista retirada, no se gasten”, escribió.

A través de su cuenta de Instagram, la escritora explicó los motivos que la llevaron a anunciar que dejará de apoyar a las mujeres. “Cada uno con sus ideas, no hablo más del tema. Yo sólo siento compasión por la nena de 13 que anoche se fue con uno de 50 a que se la cojan por un plato de comida. Pero también estoy podrida del feminismo y no pienso hacer nada más”, dijo.

Y siguió: “Yo no necesito el feminismo y desde que dije que era feminismo solo me agreden, me amenazan, me insultan, me exigen, me increpan, me observan. Y yo ya tengo todo. Yo no estoy precarizada y tengo el trabajo de mis sueños. Yo gano como un hombre. Yo salgo primera en la lista de columnistas de un diario encima de los tipos”.

Uno a uno, Aguirre enumeró cada aspecto de su vida como mujer. “Yo a un tipo que me pega le destruyo la vida, no vivo aterrada. Yo no necesito el feminismo. El feminismo solo me hizo perder paz, dinero, trabajos, clientes, felicidad y armonía”.

Según detalló, se unió al feminismo “por las que no tenían los mismos privilegios que yo. ¿Pero sabés qué? Está lleno de víboras, de veletas y de panqueques que dicen una cosa y luego otra y que quieren ver qué tajada del feminismo sacan para ellas”.

“Y yo no lo necesito. Así que ya que soy tan mala feminista desde ahora me voy a dedicar a ser feliz, a pensar en mí, a no decir ni hacer absolutamente nada y que las buenas feministas hagan el trabajo que tan bien saben hacer ellas. Beso", remarcó.

Aguirre le escribió este mensaje a una de sus seguidoras, la cual la increpó luego de que atacara a Jimena Barón: “La semana pasada te odié (en referencia a su crítica a Jimena Barón). A vos y a tu ‘Besos explotadoras’. Detesté haberte admirado tanto. Leerte así tan despectiva... No te dejé de seguir porque me gusta tanto como escribís. Y ahora con ésto vuelvo a amarte”.