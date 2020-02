Carolina Aguirre, guionista de ATAV, furiosa con Jimena Barón: "Bancaste a un proxeneta y tratante"

Jimena Barón se convirtió en el centro de la atención, una vez más, por protagonizar una nueva polémica vinculada a su carrera musical y al feminismo. Sin ir más lejos, la actriz lanzó un enigmático afiche en el que se la ve posando sexy, con un pancho en la mano y mostrando un número de teléfono celular para –en teoría- poder contactarse con ella.

Como suele ocurrir seguido con ella, las redes sociales volvieron a cuestionarla con furia y también fueron muchas las caras conocidas que arremetieron contra la artista. Esto se debe a que, para la gran mayoría, menos para Barón y algunos de sus fanáticos, el afiche es similar a la de la promoción de servicios sexuales.

Es por esto que Jimena aclaró el significado del afiche, revalidó su defensa a la mujer libre, marcó postura en contra de la trata de personas y les pidió disculpas a aquellos que se sintieron ofendidos con el provocador afiche de su próxima canción, la cual se llamará “Puta”.

Pero lejos de aceptar el pedido de disculpas de la actriz, Carolina Aguirre, la guionista de Argentina tierra de amor y venganza (ATAV) arremetió con furia contra ella. “Yo escribía sobre abolicionismo y prostitución, mientras que vos salías con un proxeneta como el doble de Rodrigo”, disparó, en referencia a la relación que mantuvo Barón con Rodrigo Romero.

Este desmedido comentario se debe al posterior pedido de disculpas de Barón. Aguirre no dudó en cuestionar sus dichos, provocando que Jimena la eliminara y bloqueara en las redes sociales. “Que horror lo de Jimena. Que decepción para el feminismo. Que tristeza. Yo denunciaba en el diario a mi ex por golpeador, mientras que vos le decías ´mentirosas´ a las cuatro ex mujeres de Daniel Osvaldo que decían que era violento y que había abandonado a sus hijos”, escribió.

Y enumeró: “Levantaba mi cartel del #NiUnaMenos para la primera marcha haces años en los Martín Fierro, mientras que las actrices no porque no les combinaba el vestido…sos una paracaidista que no sabe nada y encima nos subestima. Íbamos a las marchas cada vez que había un femicidio, al dormir al congreso esperando leyes, y vos estabas haciéndole alfajores de maicena a Osvaldo o diciéndole ´mentirosas´ a sus ex”.

Furiosa con Barón, Aguirre le pidió que se “baje del pedestal” al que se subió y afirmó que la cantante increpa y trata de “boludas” a las mujeres que no opinan como ella. “No sos Kim Kardashian, ridícula. Bancas a un proxeneta y tratante. Al menos hubieras pedido perdón y dicho ´soy una burra, no sé nada, nadie nació feminista y todas aprendemos a diario”.

Finalmente –con algunos errores ortográficos, quizás producto del apuro y bronca hacía Barón- Aguirre finalizó su descargo contra la actriz diciendo: “Todo lo que tenemos es gracias a las que vinieron antes que vos. Vos estudiás, votas, no te puede violar tu marido, podés ir a una comisaría para mujeres, podés salir del país…gracias a lo que hicieron otras antes que vos”.

Si bien hubo muchos usuarios que elogiaron lo escrito por Aguirre, hubo quienes no dudaron en salir a defender a Barón criticando a la guionista tanto por ATAV, como por su feminismo, afirmando que arma una “pelea tribunera” con la artista de un tema, por lo menos, muy delicado.