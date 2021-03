Carolina Prat recordó el duro momento en el que tuvo que revelarle a su madre la muerte de su hermana

Luego de la muerte de su hermana menor, Natalia, a causa del cáncer de mama, Carolina Prat continua intentando concientizar sobre la enfermedad.

"Al comienzo de la pandemia, a Naty le descubrieron que estaba cursando un cáncer triple negativo, muy maligno, muy chiquito, que se reabsorbió solo", relató. "Son casos muy extraños, por eso está bueno advertir. Mi hermana se hacia todos los controles. Ella tenía una mamografía perfecta, de hace 4 meses atrás".

En Los Ángeles de la Mañana, además, recordó el momento en el que tuvo que anunciarle a su madre la muerte de su hermana. "Con todo el mundo lo hablo porque yo soy de ponerle nombre a las cosas: cáncer, muerte, diagnóstico. Pero con mi mamá era muy difícil, porque soy madre, y soy humana", recordó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"¿Pero vos sabés que no hizo falta? Porque cuando pasa, fue a la noche, tarde, mi mamá estaba en casa y yo bajé con una taquicardia tremenda, y dije: '¿Cómo hago?'. Y Guillermo me dijo: 'Se lo digo yo'. Pero no, sé lo tenía que decir yo. Fue mirarnos, nada más. Fue mirar a mi mamá, mi mamá me miró a mí, y con esta conexión que tenemos los papás con los hijos, me dijo 'no'. Me lo dijo con la mirada. Y yo le dije: 'Sí, mami, sí'. No hizo falta decir esa palabra que yo no quería decir", agregó.

La ex modelo contó que su hermana eligió revelarle a pocos su enfermedad y que incluso al principio no quiso contárselo a su madre. "Tuve que respetarla y no se lo dijimos. Le dijimos que era un tumor benigno de hígado, pero que tenía que hacer quimio igual. Lo sostuvimos un tiempo. Pero luego se lo tuve que contar y fue tremendo. Como madre, ella intuía todo", reveló.

La noticia de la muerte fue aún más dura considerando que Natalia respondió a la primera etapa de la quimioterapia. "Ella empezó a estar mejor y uno se aferra a eso. Teníamos la esperanza de un milagro", recordó Carolina. "La fe nos ayudó a transitar un camino muy difícil. Los médicos de entrada nos dijeron que era un partido muy complicado. Yo le pedía a Dios que si no tenía solución que tuviera piedad y se la llevara, para que no sufriera".