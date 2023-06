Carolina Sánchez Álvarez, de TikTok a OnlyFans sin escalas: "Me hice casi 300 dólares en dos semanas"

El mundo no está preparado para una personalidad tan avasallante como la de Carolina Álvarez Sánchez, quien a diario enfrenta a todos aquellos que la cuestionan, atacan y critican por ser “diferente”. Y es que, de hecho, estamos ante una actriz que deja su huella por cada uno de los lugares que pasa gracias a su lucha, perseverancia y talento.

Carolina se dio a conocer gracias a varios de sus videos que se viralizaron a través de TikTok. "Fue muy rápido, no lo esperaba ni loca y fue muy sorpresivo. Vos imaginate, yo trabajaba para una productora, hacía vídeos para redes sociales, para kawaii en este caso, y alguien, no sabemos quién, nunca supimos, se robó los videos, le sacó la marca de agua y lo subió a TikTok", detalla en un mano a mano con BigBang y agrega: "Y ahí fue el ¡boom! 20 millones, 30 millones”.

Sin embargo esta cordobesa que revolucionó las redes y que llegó a la Unión de Artistas gracias a un casting con un video “actuando una situación”. trató de hacer justicia y conseguir el mérito que merecía, pero sin darle muchos resultados al principio: “Yo escribía en los comentarios, mínimamente arrobame, ladrón, soy yo la chica del video, soy yo. Y la gente empezó a seguirme por ahí y de ahí me empezaron a contactar”.

Pero antes de ser viral por sus videos, Carolina venía teniendo una preparación para dedicarse a lo que era su sueño: ser una capacitada y, por qué no, dramática actriz. “Con la actuación empecé a los 16 años, hace bastante, yo actualmente tengo 29. Estudié actuación desde los 16 más o menos hasta los 25. Siempre hice lo que se conoce como el método Stanislavski (actor, director escénico y pedagogo teatral ruso). Y a los 16 empecé y a los 17, me mandé a castings. A la vez empecé a laburar a los 18, más o menos como modelo para un local de lencería para talleres grandes y me fui armando sola con más casting, casting, casting y así, peleándola hace muchos años”, cuenta.

De todas formas, su único objetivo no es romperla con la actuación, sino que, además, intenta romper todo tipo de esquemas, ya que decidió usar su visibilidad para pedir por un contenido audiovisual más inclusivo. Por ejemplo, Carolina le contó a este portal qué pasa con la ley de talles grandes y si, realmente, se cumple. “No, ni ahí. Está reglamentada desde el 2016, más o menos creo, y no se cumple para nada. Si bien se hizo el estudio antropométrico que había que hacerse para poder generar una ley, una guía de talles inclusivos nunca terminó de financiarse tengo entendido entonces nunca terminó de hacerse y seguimos con los mismos talles de hace 50 años", aclaró

Y continuó: "Aparte de que no lo cumplen, directamente yo no puedo ir a un shopping tengo que ir a lugares que se que están los talles, tengo que ir con emprendedores que se que manejan eso”. Algo muy curioso es que Carolina no solo pide talles grandes, sino que también exige que en los lugares donde se venda ese estilo de indumentaria traten bien a la persona. “Voy a donde mis amigas me dicen ´acá me trataron bien´. Tenés que poner alguien que sepa hablar conmigo, que sepa hablar con una persona gorda, que sepa hablar con una persona que tiene problemas con su cuerpo. Es diferente. Estaría bueno que también aparte de la ley de detalles como que se capacite en ese aspecto”, pidió.

Cuando hablamos de ser viral o ser influencer, hablamos directamente de éxito. Sin embargo, ese éxito conlleva muchas cosas buenas y malas, entre ellas, lidiar con los famosos “Haters (odiadores)”, los cuales se dedican a realizar comentarios negativos, despectivos, críticos y que sólo buscan destruir. Durante la íntima charla que tuvo con BigBang, Carolina detalló cómo se lleva con los maltratos en las redes sociales. “Yo lo tomo lo mejor que puedo. A ver, hay días que como digo, soy humana, hay días que me levanto y digo no quiero hablar con nadie, no me rompan las pelotas, me saco el celular, me voy, me tomo junto con mis amigues unos mates y después vuelvo", explicó.

Y siguió: "Pero hay días que sí, que estoy, que digo, mirá la boludez ésta. A veces como que no me causa ni gracia y digo ´dale, por lo menos esmérate si vas a bardear a alguien, hacelo mejor´. Pero también tengo muy bien en claro de quién viene y de lo que es porque ese odio, ese hate es violencia que tenés hacia vos mismo y que no sabés cómo expresar básicamente; porque perder tiempo contándole a alguien que no te conoce que no vas a conocer nunca, no voy a ir a la casa de Jaimito a saludar o a entregarle el pan, es un montón”. Según remarcó, hasta ahora nadie en la calle le dijo “sos horrible, sos un asco te vas a morir”, tal y como hacen en las redes sociales.

Incluso, señaló: "Hoy me levanté con un mensaje que decía literal te vas a morir por gorda". Siempre hay momentos y oportunidades para dar el ejemplo, más cuando se trata de un problema de salud como es la obesidad, también con un problema de aceptación el cual se ve día a día en los más jóvenes. Por este motivo, Carolina aprovecha esta oportunidad para dar su mensaje: “Les diría que primero que nada todo es un proceso, que no va a ser de la noche a la mañana y a la vez que no existe el ´me amo´ todo el tiempo. Eso es una mentira que instaló el body positivismo que no existe. Vos podés ser flaco, podés ser alto, podés ser petiso y siempre hay algo de vos que no te va a gustar"

De todas maneras, Carolina instó a "dejar de tirar mier... todo el tiempo. "La verdad que no sirve eso, entonces decir, ´bueno, mira, che, mis manos son feas, pero puedo abrazar, las puedo usar´, sirve para algo, Es abrazar eso y empezar a entenderlo hasta que lo cambies como vos quieras o hasta que lo aceptes porque no lo podés cambiar, punto”.

Deconstruirse forma parte del nuevo vocabulario de hoy en día, donde trabajamos como sociedad para ser más inclusivos y aceptar que la gente puede ser cómo quiera. Sin embargo hay casos donde no se cumple ese nuevo “código”, tal fue el caso de un titular de una nota realizada a esta actriz que decía “Carolina Sánchez Álvarez, la gorda que rompe esquemas”.

Consultada al respecto, Caro dio su opinión y destacó: "Ser gorda es parte de lo que soy, no me molesta, si estaría bueno que se saque eso, porque vos no ponés la flaca que rompe esquemas. Lo mismo cuando decimos modelos, ¿por qué somos modelos plus size? Si somos modelos todas y punto. Estaría bueno que esos titulares no vayan, porque es como que estás... El pelado hizo un video... ¿Por qué el pelado? Es como un montón".

Y resaltó: "La piba hizo un video, la cordobesa, bueno, la argentina, bueno, pero la gorda, cuando me dicen la gorda de TikTok también me parece un montón, soy una piba común y corriente que hizo vídeos, lo puede hacer cualquiera y yo la pegué, ¿la pegué porque soy gorda? No sé, ¿la pegué porque te hizo pensar? Sí”.

Su paso por OnlyFans

Hoy en día, además de su faceta como actriz, la influencer decidió sumarse a la moda del momento: subir contenido en OnlyFans. “ Mi Only es (Carito Spice), como Spice Girls, yo lo amo el Onlyfans, es lo más, es re divertido hablas con un montón de gente, chateo con todos cuando tengo tiempo pero les contesto, ¿Cómo andas hermosa? ¿todo bien? Voy subiendo cosas de mi vida y aparte fotos, vídeos; Bueno nada vendés, se vende bastante ,tengo un público bastante amplio, si, si, si, por suerte les encanta y es terrible Es como que estoy en un momento donde estoy creciendo mucho también en ese aspecto, porque para mí también es nuevo", dijo.

De acuerdo a sus palabras, "todos en Argentina" le quieren "comprar" contenido. "Yo me cago de risa cuando te piden cada cosa … Se puede vivir de eso, si le tomas el tiempo que se merece si, imagínate que yo ahora en dos semanas por ejemplo ya me hice casi 300 dólares. Hay público para todo, aunque no lo creas, y no es necesario tampoco ser tan... Si bien hay cosas guasas y cosas no guasas, yo por eso ahí vamos y vamos, pero hay gente que no lo hace tan así, hay gente que lo hace más suave, hay un público para todo y nada, vos tenés que orientarlo para lo que vos quieras”.

Un pasado difícil de olvidar y que la marcó para toda su vida

Detrás de toda persona hay una historia de vida que la marca. En este caso, estamos ante uno de los relatos más angustiantes y fuerte, donde prevaleció la fuerza de voluntad: "Yo nací en Córdoba, mi mamá Adriana y mi papá Julio. Mi papá me abusó hasta que tuve tres años, de bebé. Mi mamá se entera de todo esto, se divorció automáticamente y se vino a Buenos Aires con su familia y conmigo".

Esta joven de 29 años relató que vivió con su mamá en un lavadero durante mucho tiempo: tenían el colchón al fondo de la casa de sus abuelos, pero no tenían otro lugar adonde ir. "Mis abuelos nos daban de comer. Mi vieja empieza a laburar, mi papá no quiere pagar manutención porque quería que vuelva con mi mamá, que vuelva yo para allá y porque decía que mi vieja se gastaba toda la guita", sumó.

Y detalló: "Mi abuela me empieza a llenar los vacíos con comida y ahí empiezo a engordar. Dejala que los padres se han separado, dejala que fue abusada. Empiezo a los 6 años más o menos, no tengo recuerdo bien de qué edad, empiezo a ser abusada por mi primo, hasta los aproximadamente 13, 14 años, donde yo lo amenazó y le pido que me deje en paz. Mi mamá se pelea con toda mi familia por este tema, porque nadie me creía".

Según contó, a ella le costó horrores lo que le había hecho su primo. "Mi mamá me creía a ciegas. O sea, vos me decís que te hizo algo, listo. A los 18 años fui violada por un chico con el que salía; cuando mi mamá murió, hace unos cuantos años, en el 2019, yo por fin digo: ´bueno no sé qué pasa en mí´, una parte mía creció y dije ´bueno a mí me hicieron esto, esto y esto empiezo a poder hablar de lo que me hacían y a no tener miedo. Y empiezo a contarlo. Sí, me abusó, me hizo tal cosa, me metió tal... ¿Me entendés? Bien, gráficamente. Son todos culpables de esto. Y ahí volví a hablar con la parte de mi familia que creí que estaba perdida, pero no", dijo.

En ese sentido, contó que no volvió a mantener ninguna clase de contacto con su agresor ni con la madre de éste, que resultó ser su madrina. "Cuando pasó eso, yo la verdad que no tenía ni idea de que podía denunciar en ese momento. Vos imaginate yo tenía 13, 14 años. Solo yo, ni siquiera, yo ni siquiera lo veía como un abuso. Yo pensaba, me siento incómoda cuando viene Matías a casa, me sentí incómoda porque me venía a apurar y a querer tocar y me sentía mal, lo normalicé porque él me decía que era un juego o cuando era chiquita me decía vamos a jugar y me sentaba en sus piernas, yo tenía 9 años y se movía, y no me penetraba pero yo le sentía todo y medio que se estaba pajeando conmigo, yo era una nena. Hoy tengo la fuerza de poder hablar de eso, pero en ese momento yo no entendía yo sentía algo que me dolía en la cola, No entendía nada”, sentenció.

Cuestionario Soñando

¿Peliculas o series?

- Uy todas, me gusta mucho la película de terror, me gustan mucho las películas que me hacen pensar, las de ciencia ficción, películas inteligentes, enigmáticas y clásicas. Yo sueño de ser una chica Almodóvar algún día. ¿Quién te dice? Soy el perfil.

¿Mejor cantante femenina argentina?

- Ay, Lali, yo la amo a Lali.

¿Le hablaste? ¿La conoces a Lali?

- No, no, no, todavía no tuve la suerte quizás este año se me de, pero estamos viendo de a poco.

¿Última película que viste?

- Uy... No, la última serie que vi, The Office, es buenísima.