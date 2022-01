"Casados con Hijos": el mail de la traición, la lavada de manos del elenco y la batalla de Rivas

Las declaraciones de la actriz Érica Rivas en el ciclo “Caja Negra” sobre los motivos detrás de su negativa, y polémica salida, de la versión teatral de “Casados con Hijos” volvieron a poner en el centro de la escena todo lo que rodeó a la obra, como también el frustrado intento de juntar nuevamente a todo el elenco.

Es que Rivas nunca había hablado sobre una serie de correos que se hicieron públicos con comentarios hacia la producción con críticas hacia el guión. “Hubo mucho daño, todavía me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Mandar un mail privado a uno de esos programas horribles, es feo. Yo le mandé ese mail a todos hombres. Fue feo. No me lo esperaba. Me dio mucho dolor. Me echaron porque era un dolor de huevos, porque soy un grano en el orto”, fue lo que dijo ella en el mencionado ciclo.

¿Pero cuál era el contenido de los mails en cuestión? Los correos se hicieron conocidos durante el año pasado cuando el periodista de Los Ángeles de la Mañana (LAM), Ángel de Brito, tuvo acceso a los mismos, los leyó al aire y puso fin de esa forma a las dudas al respecto de los motivos por los cuales la producción de “Casados con Hijos” decidió por cortar vínculos con Rivas, reescribir la historia sin el personaje de María Elena Fuseneco y pasar de página.

“Veo que este es el único spot donde María Elena termina el chiste. Pienso que podríamos reírnos entonces de que a Pepe no le queda mucho tiempo de vida. A eso me refería cuando quise incorporar al equipo a alguien para que los proteja y asesore feministamente. Y me mandaron todos a freír churros. Me gustaría deslizar en algún momento el ‘se va a caer’, que ahora que lo pienso este último podría ser el nuevo latiguillo de María Elena”, sugirió Rivas en uno de los mails que se filtraron.

”Pienso que dentro del nuevo horizonte que se nos está viniendo encima un hombre que se burla de una mujer que no se depila el bigote tendría que ser sancionado y burlado, él, pero en este caso, Pepe está haciendo reír al público como si fuera algo malo o poco femenino dejarse los bigotes. De esto hablo cuando pregunto de qué nos vamos a reír ahora. ¿Qué le vamos a dar a la gente para que sea gracioso? ¿Cuál es nuestro compromiso en este nuevo paradigma? ¿Esto lo chequea Sony?”, prosigue en otros de los correos.

“Hoy diría muchas cosas contestando este chiste tan malo y que atrasa ¿y saben por qué? Porque estos chistes cuestionarían la masculinidad y no sólo la de Pepe sino la de todos los hombres, incluida la de ustedes. Y eso no es gracioso. Con eso no se juega, de eso no se habla ¿no? ¿Y mi femineidad? Bien, gracias. No la cuida nadie, me la tengo que cuidar yo solita y con esto cuido a todes. Un besite”, concluyó en el texto Rivas.

Cuando el periodista contó los detalles de los correos electrónicos remarcó que fue la única persona de todo el elenco que objetó el guión y que eso fue lo que terminó colmando la paciencia de los productores. Incluso sus propios compañeros dejaron entrever que entendían que “Casados con Hijos” no podía cambiar su humor del todo, sino que pasaba de ser una comedia a ser una crítica al común de la sociedad argentina.

“Yo creo que los personajes no van a cambiar, no hay manera de que Pepe de repente pase de ser el machirulo del año al tipo más respetuoso de la libertad de las mujeres. Lo mismo digo con Moni. Ella es de alguna manera muy machista en su pensamiento. Lo interesante es que es una crítica a la familia: no es literal, yo veo mucha gente literal. Casados con hijos es un chiste que al principio no se entendió porque lo tomaron literal”, fue lo que decidió responder en ese entonces Florencia Peña

Para ese entonces la propia Rivas había roto el silencio explicando sus motivos en donde remarcó que no había sido bajada de la obra, sino que la despidieron de la misma por sus acotaciones sobre todo el proyecto.