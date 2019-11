Casados con Hijos en el Gran Rex: la foto de confirmación y las dudas sobre la presencia de Érica Rivas

Con una foto se terminó de confirmar el regreso de Casados con Hijos, que será en formato de una obra en el teatro Gran Rex. Pero todavía resta saber si Érica Rivas, que se hizo famosa luego de protagonizar a María Elena Fuseneco, será parte o no del show. Algo sobre lo que los productores y actores de la obra no emiten opiniones ni definiciones.

El encargado de compartir la foto, que se volvió viral en momentos, fue el director de Contenidos Globales de Viacom/Telefé, Dario Turovelzky. En la imagen se los puede ver a Guillermo Francella, a Florencia Peña, a Dario Lopilato y a los productores de la obra Axel Kuschevatzky, Gustavo Yankelevich, el guionistas Diego Alarcón y COO de Viacom, Guillermo Campanini. Las entradas estarán disponibles para la preventa a partir del primero de diciembre.

Si bien Luisana Lopilato no se encuentra en la foto, sí será parte del show. Es que la actriz acompaña a su marido, el cantante Michael Bublé, en la gira que desarrolla por Europa. El motivo es que ante la preparación y funciones de Casados con Hijos, más los compromisos internacionales del cantante, la pareja estará varios meses sin verse por lo que ambos decidieron que era el momento apropiado para compartir todo con sus hijos, Vida y Noah.

Otro de los que no está en la foto es Marcelo De Bellis, quien hasta ahora no habría cerrado su incorporación. Sin embargo un sugestivo posteo en Instagram da a entender que todavía no se llegó a un punto final en las negociaciones y que podrá estar en el Gran Rex. “Los amo a los 5”, escribió el actor para acompañar una serie de fotos con todos los actores que participaron de la tira.

La negativa de Rivas a la espera de leer el guion

Rivas aún no sabe si participará o no de esta reversión, ya que –según allegados- su intención sería abandonar el país para irse a vivir "muy lejos". La actriz dialogó con el periodista Javier Ponzone y le explicó por qué todavía no cerró el acuerdo para volver a interpretar a María Elena. “No estoy del todo segura porque quiero ver cómo es este nuevo Casados con Hijos, que implica también pasarlo en este momento del mundo. No sé qué es lo que se va a decir, lo que se va a hacer, de qué nos vamos a reír”, detalló.

Y agregó: “Todavía no tengo nada cerrado. Sé que la gente lo está esperando mucho. Eso me da mucha ternura, mucha esperanza también, me encanta que la gente quiera ir al teatro. Imaginate que yo soy de teatro independiente, para mí es hermoso, pero bueno, no sé todavía”.

La principal objeción de Rivas es ver para dónde va a ir el guión. “Este nuevo Casados con Hijos que implica también pasarlo a este momento del Mundo. No sé qué es lo que se va a decir, qué es lo que se va a hacer. De qué nos vamos a reír. Eso es. Sobre todo cuando es algo muy masivo”, concluyó.