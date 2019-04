Casados con hijos, poliamor y política: ¿Flor Peña odia a Moni Argento?

El regreso de Casados con hijos -la serie que protagonizaron Guillermo Francella y Florencia Peña, entre otros, en 2005/2006 y que hasta el día de hoy le sigue generando rating a Telefe- pasó de ser un hecho a todo un misterio. Hasta principios de año, la tira iba a regresar este 2019 con un formato teatral e iba a contar con todos los protagonistas del icónico show.

Sin embargo, todo cambió cuando Peña, una de las estrellas de la sitcom, fue contratada para encabezar el musical Cabaret, que a poco de su estreno en el Liceo Comedy, ocupa el segundo lugar de la taquilla porteña. Sentada en el living de Intrusos, la actriz no lo dudó y consultada sobre el retorno del ciclo, disparó: “Por ahora no se viene Casados con hijos”.

Junto a su hijo Juan Otero, Peña reconoció que la idea de traer a la vida el programa salió como una especia de capsula y que iba a durar dos o tres meses. “No es en tele, son dos o tres meses en teatro. Si yo no estuviera haciendo Cabaret, estaríamos haciendo Casados con hijos en el teatro”, afirmó.

Y agregó: “Cuando el canal logró los derechos de Casados con hijos, yo ya estaba empezando con Cabaret. Se pensó corto y vamos a ver si en algún momento sucede. Sería como un chiste, no algo que artísticamente le pusiera todo esto. Yo necesito hacer cosas nuevas”.

Minutos antes, su hijo Juan había asegurado que la actriz odiaba al personaje de Mónica Argento. Algo de eso hay: Peña explicó que desde hace más de 12 años que lucha con sacarse la mochila que le dejó la mujer de Pepe Argento.

“Lo que pasa es que hace 12 años que lucho contra el personaje de Moni Argento y hay una generación entera que solo vio de mí a Moni. Cada vez que interpretó un personaje nuevo, lucho contra Casados con hijos”, explicó la jurado del Bailando por un sueño.

En esa línea, sostuvo que le gusta “experimentar” y advirtió: “Artísticamente tener a Moni Argento como un fantasma es un problema. Esos libros (los de Casados con hijos) son muy machistas”. Por otra parte, la actriz se refirió al divertido sketch que protagonizó junto a su hijo acerca del aumento de los precios y que generó todo tipo de repercusiones en las redes sociales.

“Eso ya fue algo más político. Lo hice con humor. Fui al supermercado y cuando empecé a ver 205 pesos las galletitas, empecé por ahí. Fue terrible realmente y es algo de lo que todo el mundo habla, no inventé nada. Mis hijos están expuestos, pero lamentablemente no generan las divisas que genera Mirko”, sostuvo, con mucho humor, consultada sobre la exposición del hijo de Marley.

Por último, volvió a hablar de la polémica que generó su estilo de vida con el “poliamor” y aclaró que le hubiera gustado no haber tenido que contar tanto. “Yo siempre me mostré como una mujer muy libre, no mucho antes de que saliera esto había dicho que no creía en la monogamia. Me hubiera gustado no tener que contar lo del poliamor, esa es la verdad, pero me la banco”, dijo.

Y siguió: “Fue interesante el debate que se generó. Cuando está consensuado no es infidelidad. La infidelidad siempre fue un tabú, obviamente que es doloroso enterarse detalles, yo no hubiera elegido nada de lo que sucedió, pero le pongo el cuerpo y me la re banco. Antes de esto, siempre fui celosa, sufrida…sufrí mucho por amor, enamoradiza y tuve novios muy largos”.

Al mismo tiempo, la actriz señaló que tiene “la cabeza muy abierta” y que sintió que tenía que salir a explicar todo lo que se generó a raíz de sus declaraciones. “Siempre que me pasan cosas a mí, hay mucha gente que no piensa como yo y aprovecha eso para mezclar todo. A mí la crítica me resbala y los que me cuestionan son los que no piensan como yo. Es una cuestión ideológica. A partir de esto, se fortaleció nuestra relación. Yo soy prolija, no soy pirata”, sentenció.