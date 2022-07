Casados con hijos ya tiene a la reemplazante de Érica Rivas: Francella eligió a Jorgelina Aruzzi

La polémica llegó a su fin y Casados con hijos ya tiene a su contrafigura. Tras la salida de Érica Rivas, quien interpretó de manera magistral a María Elena, y se fue por diferencias con la producción de la versión teatral de la sitcom, ahora fue confirmada su reemplazante: Jorgelina Aruzzi. La actriz recibió la aprobación de Guillermo Francella y así completará el elenco que contará con Florencia Peña, Luisana Lopilato, Darío Lopilato y Marcelo De Bellis.

Aruzzi interpretará a la nueva novia de Dardo (De Bellis), que se llamará Azucena. Todavía resta saber si en el guion de la obra, María Elena se separó o falleció del personaje interpretado por De Bellis. Lo cierto es que la producción publicó la primera imagen de Jorgelina junto a Francella durante uno e los ensayos.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Tras la cancelación por la pandemia de coronavirus, la producción teatral a cargo de Telefe debió redefinir las fechas porque las entradas habían sido vendidas. Así fue que volvieron a redefinir al elenco y también a cerrar los contratos de los actores. Ya se sabía que la gran ausente iba a ser Rivas porque no llegó a un acuerdo en los cambios del guion, que para ella, tenían gags y chistes que no iban acorde a la actualidad.

En una entrevista, Érica había dicho: “Yo no me bajé, me bajaron. Yo no decidí, decidieron ellos. Y siempre pasó lo mismo, no solamente con esto: yo no quise dejar de estar en esos espacios de representación, para mí es importante estar más allá de que es la boca del lobo”.

Y siguió: “Es muy difícil estar ahí pero yo no quería no estar. Al contrario: yo amo a María Elena y la amé siempre. Ese personaje siempre será algo de lo que estuve orgullosísima, pero bueno, pasaron 15 años, las cosas cambiaron, hay que pensarlo de otra manera, hay que ver de qué nos reímos ahora y todo lo que ya dije. Lo volvería a hacer igual, no tengo ninguna duda: volvería a decir lo mismo”.

Según el testimonio de Rivas, jamás la convocaron para firmar en el contrato con el resto de los actores. En su momento, ella pidió revisar el guion de la obra antes de cerrar un acuerdo, pero los autores se negaron y así comenzó el conflicto con la producción. De hecho, ellos mismo afirmaron en un comunicado: “El personaje de María Elena no va a estar pues Érica Rivas se había comprometido de palabra y en todos estos meses no firmó”.

“Hubo mucho daño, todavía me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Mandar un mail privado a uno de esos programas horribles es feo. Yo le mandé ese mail a todos hombres. Fue feo. No me lo esperaba. Me dio mucho dolor. Me echaron porque era un dolor de huevos, porque soy un grano en el orto”, afirmó la actriz, después que la producción filtrara un mail que ella le había mandado a la producción para cambiar el guion.