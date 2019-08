Casero, desde Mallorca, dijo que el Indio Solari es "otro rico que vive de los pobres"

En diálogo con el programa Big Bang de El Destape Radio, el Indio Solari criticó duramente al gobierno de Mauricio Macri apenas horas después de firmar -junto a otros artistas e intelectuales- una carta apoyando la candidatura de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

"Cuando veo que se están muriendo los pendejos, de alguna manera esta gente se tiene que ir", sentenció. "Y si no, me tengo que ir yo. No soy ni la rata kirchnerista, ni la grieta ni nada. Vi una sociedad que vivía mejor. Yo tuve la suerte de ver presidentes respetables que puedan hablar a los foros internacionales sin leer y decir cosas que son la posta. Después apareció lo de los choreos y qué se yo. Creo que si todavía no la embocaron es que está muy difícil encontrarte algo".

El indio Solari dice que se va si gana Macri...o se va el o me voy yo dice,comiendo quesito grana padano y johnnie Walker en la mesa de Barnes &Noble,NewYork.vos como un pelotudo juntas plata para pagarle las misas.otro rico que vive de los pobres. — ALFREDO CASERO (@agencialavieja) August 6, 2019

Y a través de Twitter, Alfredo Casero se lanzó contra Solari acusándolo de emitir sus opiniones "comiendo quesito Grana Padano y Johnnie Walker en la mesa de Barnes & Noble, New York" y tachándolo de "otro rico que vive de los pobres".

El indio Solari es el arquetipo de yo arriba,vos paga y mira.aparte desde NY.encima grasa — ALFREDO CASERO (@agencialavieja) August 6, 2019

"Se le acabó el talento desde que se le murió el mono tití que le escribía las letras", agregó el actor describiendo al músico como un "personaje oscuro que ostenta el poder de estar del lado de los que tienen el palo".

"El Indio Solari es el arquitecto de 'yo arriba'. 'Vos pagá y mirá'. Aparte, desde New York. Encima, grasa", cerró Casero quien está viviendo en la localidad española de Palma de Mallorca desde junio. Vale recordar que Solari no vive en Estados Unidos sino en Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó.