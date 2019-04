La polémica estalló en los últimos días, cuando algunos actores decidieron cuestionar las políticas económicas del gobierno de Cambiemos al asegurar que tuvieron que cambiar sus hábitos o confesar que simplemente no les alcanza el sueldo para llegar a fin de mes. Por ejemplo, Paola Krum aseguró que antes de la llegada de Mauricio Macri “pedía delivery todos los días y ahora no puedo”.

Al mismo tiempo, Federico Bal se refirió durante una entrevista a la gran inflación del país y advirtió: "La gente tal vez del otro lado dice: 'Ah, está en la tele, gana millonadas'. Y yo no gano millonadas. Realmente muchas veces me cuesta llegar a fin de mes -contó-. También tengo deudas. Estoy pagando un auto que compré hace dos años, me cuesta”.

El hijo de Carmen Barbieri remarcó que tiene “problemas reales”, señaló que paga 8 mil pesos de expensas por los aumentos en los servicios públicos y cerró: “No se puede creer. No entiendo. Hago las cuentas y no me puedo dar un lujo. No me voy de vacaciones”.

Si bien ambos recibieron fuertes críticas por asegurar que no llegan a fin de mes, Alfredo Casero –quien se mostró en más de una oportunidad a favor del gobierno- reflexionó sobre la actual situación del país y no dudó –en cierta manera- en ponerse del lado de sus colegas.

“Yo tampoco llegaría a fin de mes siendo un actor y nada más que actor. Yo tengo que hacer infinidad de cosas para tener lo que tengo, pagarle a la gente que tengo que pagarle, mantener el campo que tengo en San Luis al que toda la vida le puse plata y solo me dio duraznos”, dijo.

En diálogo con Los Ángeles a la mañana, el humorista contó que ama los duraznos, los vende y aclaró que el campo no lo tiene por ser millonario. “Lo tengo porque es mi vida y lo voy a tener toda la vida, pero tengo que trabajar ahí y hacer cosas. Tengo que vender y hacer cosas…”, siguió.

Y agregó: “Los actores han vivido muchas veces de la subvención de los trabajos que el Estado les daba por intermedio de otra gente a la que había que darle trabajo. Por eso trabajaron constantemente, porque nadie quería soltar el INCAA”.

Al mismo tiempo, el ex Cha cha cha remarcó que después de la carta de la Asociación Argentina de Actores, estos le han demostraron “que tienen el corazón chiquito. Tienen el alma chiquita, yo no podría ser nada más que actor, yo hago millones de cosas porque soy artista”, sostuvo.

Y cerró: "Yo pinto y si puedo vendo algo…. El actor tiene que comprender que esto es como ser chacarero, que cuando le va bien se compra la camioneta y cuando le va mal la vende. Nadie tiene que decir que estas personas tienen que vivir con la vida solucionada por ser artistas”.

Por otra parte, consultado sobre el libro que sacó la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, Casero disparó una vez más contra la actual senadora: “Sinceramente chorra, chorros. Sinceramente tiene que decir ‘somos chorros’”, dijo.

Y continuó: “¿Una comisión a la patria? Entonces yo que soy un pelotudo que vengo peleando y dejé absolutamente toda mi carrera en manos de que cualquiera pueda decir cualquier cosa de mí, pura y exclusivamente para que esto no vuelva. Para que seamos claros en la República”.

En ese contexto, aclaró que su postura con respecto a la ex presidenta sigue siendo la misma y sentenció de cara a las próximas elecciones: “Son chorros abiertamente y le han hecho mucho daño al país mintiendo. Hoy estamos pagando las cagadas de (Axel) Kicillof. Todo el mundo quiere agarrar el poder, pero yo creo que en este momento solo resta es seguir y hacer una reelección”.