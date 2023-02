¡Casi un accionista! La multimillonaria indemnización que El Trece deberá pagarle a Bebe Contepomi

Hace 15 días, Bebe Contepomi confirmó que el final de su carrera en El Trece y TN había llegado a su fin. Muchos rumores habían dado vuelta sobre su desvinculación, pero el conductor de La Viola siempre lo negaba. Hasta que la gerencia del Grupo se lo confirmó. De esa manera, tras 30 años de relación laboral y 25 al frente del programa musical, Bebe dejó al canal de Constitución.

A través de su cuenta de Instagram, el conductor afirmó: “Ciclo cumplido. Una vida entera cumplida. En Artear me hice de grandes y mejores amigos. Más de la mitad de mi vida estuve con una familia que me acompañó en mi crecimiento personal y laboral”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Y siguió en su despedida: “Mil gracias a los músicos del mundo, especialmente a los músicos y músicas argentinas. Siempre intenté que muestren su música sin juzgar. Me hice amigo de muchos de ellos, vivimos cosas increíbles y traté de darle espacio a todos y a todas”.

Luego agregó “Son muchos nombres para nombrar pero todos saben quienes fueron mis aliados, mis mentores, mis compañeros y mis amigos. Los quiero, a mis compañeros del canal, a los músicos y a ustedes, que me veían en la pantalla. Y principalmente a mi familia”.

Tras aquel posteo, el Bebe recibió decenas y decenas de saludos vinculados a la música. Desde Los Ratones Paranoicos, La Beriso hasta Los Auténticos Decadentes y muchas otras figuras que no están vinculadas a la música como Nancy Dupláa, Nacho Otero y Dominique Metzer, entre muchos otros.

En ese contexto, los rumores sobre un supuesto conflicto en medio de la salida se filtró en las redacciones porteñas. El motivo era que Artear le ofrecía una cifra mucho menor a lo que el conductor debía cobrar por sus años de trabajo. Pero Cotepomi afirmó: No hay ningún juicio de ningún tipo y todavía no me fui”. Y agregó en aquel entonces: “Es más, hice La Viola la semana pasada, ahora estoy de vacaciones. Y sigo siendo parte del canal, solo hay charlas entre privados”.

Pero lo cierto es que las negociaciones se pusieron cada vez más tensas. Y están a un paso de un batalla legal. Es que, como sucede en cada empresa, pretenden no abonar lo que le corresponde a un trabajador, como lo fue Bebe durante tres décadas. Por eso, el conductor puso un plazo y la cifra que pretende cobrar.

De hecho, ahora se sabe que Contepomi pidió un monto de 500 millones de pesos. En la última reunión que tuvo con la gerencia del canal, se negaron a pagarle eso. Pero, lo cierto es que según el salario que tenía el conductor y sus años de trabajo, no está pidiendo ni más ni menos de lo que reza la ley de contrato de trabajo.