Catherine Fulop, al enterarse que Oriana Sabatini dio positivo de coronavirus: "Me descompuse"

Catherine Fulop estuvo en el ojo de la tormenta a partir de un video que publicó en las redes sociales, donde en medio de la cuarentena dispuesta por el Gobierno decidió mostrar el interior de su casa y qué hace para pasar el tiempo. En el clip, sin embargo, se pudo ver a Juana, su empleada doméstica, cumpliendo con el aislamiento junto a Fulop y su marido, Osvaldo Sabatini.

Esto enfureció a los internautas y el video que pretendía ser divertido se convirtió en un verdadero calvario para la venezolana. En medio de este contexto, incluso la conductora salió a responder a las furiosas críticas que recibió, la modelo también se refirió al estado de salud de su hija mayor, Oriana Sabatini, quien anunció que dio positivo de coronavirus junto a su novio, Paulo Dybala.

La cantante y el futbolista se encuentran conviviendo en Turín, Italia, donde en las últimas 24 horas se registraron 683 nuevas muertes en todo el país europeo por la pandemia. Según los datos publicados por Protección Civil, en total en Italia ya hubo 74.386 casos y 7.503 fallecidos. Con 7.503 muertos, Italia es el país más afectado, por delante de España (3.434) y China (3.281).

“Ellos tuvieron síntomas como los de una gripe; mucho cansancio, dolor de cabeza, no le siente gusto a la comida. La primera que empezó con esos síntomas fue Oriana, y después le agarró lo mismo a Paulo. Ella me contó que cuando hacía gimnasia sentía que le faltaba el aire, se agitaba, esos fueron los síntomas que sintió en principio”, contó Cathy.

En diálogo con Los Ángeles a la mañana, la conductora brindó detalles de cómo son los días de la pareja y hasta reveló cómo tomó la noticia de la enfermedad de su hija: “Están los médicos de la Juventus hablando con ellos todo el tiempo. Ellos se encargan de llevarles viandas para el almuerzo y para la cena, porque la persona que trabaja en la casa también está aislada”.

En esa línea, aclaró que su hija, el jugador de la Juventus y la empleada doméstica no tienen contacto con nadie: “Cuando nos enteramos no fue muy agradable, más estando a distancia. De todos modos nos llamaron por videollamada para demostrarnos que estaban bien de salud. Ova ni te cuento cómo está, te la regalo, parece un león enjaulado, está histérico”.

Y agregó: “Se angustia mucho y no quiere ver nada en la tele. Sinceramente, estamos con una gran psicosis. Después de que me dieron la noticia me descompuse, era como si me hubiera comido una piedra. Me dolía la cabeza, el estómago, y les juro que pensé que me lo había agarrado yo también al virus, pero es por la situación y la angustia”.

En esa línea, señaló que está comunicada con Oriana constantemente y cerró: “Acá en casa como somos muchos –está de ella, Ova, su hija menor Tiziana, el novio de la joven, y Juana, la mucama de la familia-, es como que la pasamos mejor. Vemos una película entre todos, charlamos, jugamos. La otra noche jugamos virtualmente a las cartas con los chicos. Lo propuso Paulo, nos conectamos todos y jugamos al truco entre todos, fue muy divertido”.