La jueza de San Martín, Martina Forns, decidió excusarse de intervenir en el pedido de nacionalidad argentina de Catherine Fulop debido a sus dichos contra el pueblo judío, al considerar que sus declaraciones tienen “contenido discriminatorio y ofensivo”.

Muy angustiada, la actriz venezolana –que se encuentra casada con Osvaldo Sabatini, es mamá de Oriana y Tiziana y vive en el país hace más de 25 años- sostuvo que quieren callarla debido a su opinión en contra del gobierno de Nicolás Maduro en su país natal.

“Qué puedo decir, estoy como desconcertada. Se ve que esa jueza me juzgó, pero la Justicia no me ha condenado. Qué se la va a hacer, tuve unos malos dichos por los cuales pedí perdón y pediré perdón las veces que sean necesarias”, aseguró la modelo.

A través de un audio que pusieron al aire en el programa Nosotros a la mañana (El Trece), la modelo sostuvo que fue a la DAIA y que el director “me dijo ‘quien no ha tenido un exabrupto, quién no ha dicho en un momento de euforia o pelea…”.

“Yo estaba hablando de otra cosa, de Venezuela. Yo tengo casi 26 años viviendo acá en Argentina y estoy feliz, lástima esta especie de mancha. Y lo lamento. Todo fue por meterme o alzar mi bandera venezolana, por las violaciones, por todo lo horrible que está pasando allá”, remarcó.

Y siguió: "Pareciera que hay intereses políticos, gente que me quiere callar, que no le conviene que hable de un país con un gobierno autoritario. Ustedes periodistas deberían averiguar más sobre esta jueza y cómo ella hace un juicio de valor sobre algo que no tiene que ver con el otro hecho".

En ese sentido, remarcó que su deseo siempre fue convertirse en argentina: “No me dan la nacionalidad porque esa jueza está en ese juzgado. Tengo 26 años viviendo acá, sintiéndome argentina, y siendo una persona de bien. Tengo dos hijas hermosas y trabajé todos estos años".

“Voy a seguir trabajando y nadie me va a parar en mi lucha por mi tierra, por mi país y por la libertad de Venezuela. Ojalá que esto se solucione y que la jueza pueda entender que lo que hice fue sin querer y que pedí perdón y pediré perdón las veces que sea necesario", reiteró.

Asi estamos Nitu, los venezolanos de a pie tratando de defendernos del horror de una dictadura opresora como lo hizo Bolivar con más convicciónes que con recursos 🙏🏽😢 https://t.co/MWUnuMIRJa — Catherine Fulop (@catherine_fulop) July 4, 2019

Debido a sus dichos antisemitas, la jueza decidió mantenerse al margen y abstenerse de ser quien le otorgue la nacionalidad argentina a la actriz. "Tales expresiones provocan en la suscrita violencia moral para continuar entendiendo en esta causa, fundada en motivos graves de decoro y delicadeza", argumentó Forn, al excusarse de intervenir.

"El otorgamiento de la nacionalidad argentina comporta un honor que no se concede automáticamente, sino que exige una acreditación llevada a cabo con la máxima seriedad acerca de los requisitos pertinentes, incluso aquellos atinentes a circunstancias que podrían obstar el beneficio solicitado", sumó la jueza al inhibirse.

Lo que pasa en venezuela es un horroor. Que impotencia e indignacion. No tengo palabras para decir lo que es ver tanta maldad en mi Venezuela https://t.co/Ml6qNoZDok — Catherine Fulop (@catherine_fulop) July 4, 2019

Lo cierto es que la Cámara Federal local rechazó el apartamiento y la obligó a que tramite el pedido de ciudadanía de Fulop al considerar que la jueza de primera instancia "no ha explicado de modo concreto y preciso de qué manera los dichos de Fulop le provocan una violencia moral grave que le impida juzgar con la debida imparcialidad".