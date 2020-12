Cau Bornes habló del reclamo millonario que le hizo a Valeria Lynch y la acusó de ser infiel

A pesar de que estaban distanciados desde hace ya dos años, la noticia de la separación de Cau Bornes y Valeria Lynch se confirmó en agosto de 2019, lo que despertó una serie de rumores que hablaban de terceros en discordia e infidelidades.

A Lynch se la relacionó con el cantante Mariano Martínez, el guitarrista de Attaque 77 de 49 años y con quien actualmente convive por culpa de la pandemia y la posterior cuarentena, mientras que se dijo que la separación había sido fruto de un engaño de Bornes a la artista. La cantante de 68 años y el guitarrista de 49 años se conocieron trabajando juntos para un disco "rockero" de ella. A partir de ahí, no se volvieron a separar.

En este contexto, Bornes y Lynch confirmaron la ruptura en agosto del año pasado, luego de 11 años de relación. Sin embargo, ambos siguen teniendo un vínculo por Tais, la hija del artista brasileño que sigue viviendo en la casa de la cantante argentina. Por esta razón, los músicos recurrieron a la Justicia para divorciarse y realizar la división de bienes, aunque las exigencias del músico son muy elevadas.

Según trascendió semanas atrás, el intérprete le reclamaría a su ex un millón de dólares y una cuota mensual de 200.000 pesos en concepto de manutención. En una entrevista con Los Ángeles de la Mañana, Cau explicó que el distanciamiento con la interprete argentina "fue por varios motivos, terminamos los dos, son cosas muy privadas que no se pueden contar por televisión... Yo fui criado en un hogar de ética”.

Luego de aclarar que Valeria no estuvo en la ultima audiencia, en donde habían acordado que nadie saldría a hablar en los medios, porque se encuentra con su actual novio en Punta del Este, dio a entender que ella le habría sido infiel con el líder de Ataque 77. “La relación con Mariano ya venía de antes. Pero eso no importa. No me sorprende que alguien ame a alguien", sostuvo.

Además, explicó que se enteró de la supuesta infidelidad de la cantante "por un vendedor de shows, a través de SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música), a través de amigos nuestros”. En cuanto a su reclamo en la justicia, contpo que le exige a la artista una compensación económica aporque él abandono la vivienda que compartieron durante el matrimonio.

“Yo no sabía que estaba amparado por la ley. Hace 1 año y medio, yo agarré mi colchón y me fui. Ella me pidió educadamente que me fuera. Hay muchos maridos que no se van hasta que termine el divorcio. En ese proceso de divorcio la cosa se pone un poco dura, entonces yo agarré mi colchón y me fui a una oficina de una persona. Me quedé tres meses”, manifestó.

Por último, con respecto a las últimas declaraciones de la actriz en las que sostuvo que durmió con el "enemigo", Cau sentenció: “Yo estaba durmiendo con el enemigo también, compramos un departamento juntos y después me enteré que escrituró a su nombre. Cuando me caso con ella en 2008, en 2011 a través de Fernando Burlando pasamos la casa a nombre nuestro y yo no escrituré a mi nombre, sino a nombre de ella y de sus hijos”.

Valeria Lynch fue muy duro con su ex durante su última participación en Ph, podemos hablar. “Cuando hay un conflicto de esta naturaleza, hay que tener dignidad. Cuando una de las personas no tiene dignidad, todo se embarra. Es fácil la ecuación, adivinen. Yo creo que hay que pensar un poco, mirar para atrás, recordar los orígenes, ver quién es y hay que ver qué dio cada uno en la relación. Igual yo venía sospechando desde hace bastante de cosas turbias o feas, pero eran sospechas nada más. Cuando te separás terminás conociendo a la persona realmente”, disparó.