Celeste Cid habló de la droga adulterada y de sus años críticos: "Lo he pasado y sé lo que es"

Tras el dramático desenlace que se dio con aquellas personas que consumieron cocaína adulterada (murieron más 20 y otras 80 debieron ser internadas), no fueron pocas las figuras del ambiente artístico que se hicieron eco sobre el tema. Celeste Cid fue una de ellas.

La actriz se refirió a difícil situación que atraviesan los adictos y sus familiares. En la misma línea, reclamó por la revisión de la Ley de Salud Mental para que los enfermos no sean los que tengan que decidir su futuro. “Me da mucha tristeza este tema. Lo he pasado, hace muchos años, ya quedó atrás, pero sé lo que es para uno y para la familia alrededor”, explicó la artista en su Instagram.

En su caso, en 2009 había estado internada en una comunidad terapéutica junto a quien por entonces era su novio, Joaquín Levinton.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En 2011, ante una nueva recaída y excitación psicomotriz, ingresó a un neuropsiquiátrico. Allí llegó llevada por Gonzalo Aloras, por entonces su pareja. Ese fue el inicio real de su comienzo a la recuperación. Hoy su vida es otra. Disfruta de su familia, de su trabajo, y volvió a ser esa mujer plena.

Además, Celeste puso el foco en la importancia de concientizar e informar para que estas cosas no sucedan: “Por lo general no hay herramientas accesibles y hasta lograr ver la enfermedad como tal, hay vergüenza, miedo y desinformación”.

En 2017, en diálogo con revista Gente, la ex Chiquititas reflexionó sobre sus años “más difíciles” y aseguró: “Fue una hecatombe. Me perdí en el afuera, en los veintipico, ese lapso de crisis y rupturas. Y me desconecté de mí misma y de todo lo demás porque lo que viví no fue joda y rock & roll, sino el momento más triste de mi historia”.

Además, contó que su hijo mayor, fruto de su relación con Emanuel Horvilleur, siempre pregunta por el tema y ella no solo le contesta, sino que lo ayuda a entender todo lo que vivió. "Pregunta y tanto su papá como yo somos abiertos al diálogo fluido, en casa se debate. Sabe que lo que viví es un bajón".