El año pasado, la actriz Fernanda Meneses denunció públicamente a Fabián Gianola por acoso sexual. Según sus dichos, el actor le “puso la mano debajo de la pollera, en la vagina, delante del director” cuando ambos compartían cartel en 2015 en la obra El kiosquito de Fabián.

Pero si bien las voces que denunciaban al actor por abuso parecían haberse silenciado, en los últimos días Celina Rucci, en su rol como panelista del ciclo Incorrectas, contó que no volvería a trabajar con Fabián Gianola porque era "muy toquetón" y porque la hizo sentir incómoda.

"Tenía ciertos comportamientos que le expliqué varias veces que no me gustaban y los seguía haciendo", había contado Rucci, quien compartió con el actor la obra “Sé infiel y no mires con quién”​ durante la temporada teatral 2013/14.

Según la panelista, Gianola "era demasiado abrazador, cariñoso, toquetón y a mí no me gusta que me estén encima. Se lo dije una vez, se lo dije dos veces...". La respuesta del humorista no se hizo esperar y decidió responder a esta nueva ola de denuncias en su contra a través de Intrusos.

En diálogo con el ciclo de América, el actor decidió evitar confrontación con su ex compañera, aseguró que no recuerda haber sido “toquetón” con Rucci y advirtió que esta situación ya no le afecta a nivel personal. "No tengo mucho para decir. Simplemente que tengo un muy lindo recuerdo de ella. Ha sido una buena compañera", arrancó.

Y sentenció, asegurando que evaluará iniciarle acciones legales a Rucci por sus dichos, tal y como lo hizo con Meseses: "Ya nada me sorprende. Sinceramente la recuerdo con mucho cariño. La verdad que no recuerdo eso. No recuerdo haber sido así con ella”.

Días atrás, el actor utilizó su cuenta de Instagram para publicar una imagen en la que se podía leer la frase escrita en un mural y firmada por Acción Poética Mar del Plata: "Detrás del miedo está la libertad". Gianola acompañó la imagen con corazones negros y las palabras: Amenazas, Denuncias falsas y Persecución. Pero rato después lo eliminó de su cuenta.

El año pasado, Meneses había señalado que Gianola la acosó en reiteradas ocasiones y hasta enfrente de su pareja. Si bien el actor se había mostrado sorprendido ante tamaña acusación, la actriz Mercedes Funes salió en defensa de su colega y publicó un fuerte mensaje contra Gianola en las redes sociales, aunque había evitado nombrarlo.

“Sí. Es un acosador serial de mujeres. De todas las edades. De todos los perfiles. #SomosPocosYNosConocemosMucho”, escribió la ex de Nico Vázquez, quien a su vez trabajó en la tira “Nano” en 1994 junto a Gianola cuando sólo tenía 15 años.