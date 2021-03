Celina Rucci habló sobre los cambios físicos tras su tratamiento contra la leucemia: "El pelo crece; agradezco y priorizo las cosas"

Recientemente, Celina Rucci hizo pública su lucha contra la leucemia mientras, Y poco a poco, se anima a contar más detalles a través de las redes.

Ahora, uno de sus seguidores le preguntó a través de Instagram cómo maneja los cambios físicos producidos por la quimioterapia para contener la enfermedad.

"¡Qué tema! Siempre fui una privilegiada y el tratamiento hizo un poco de descontrol con todo", expresó Celina a través de sus stories. "No les voy a mentir con que no me importó, pero el pelo crece, calculo que todo volverá a su lugar. Agradezco y priorizo otras cosas".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La ex vedette reveló días atrás por qué mantuvo en secreto su diagnóstico, el cual conoció en mayo del año pasado. "Las razones eran varias, me había ido a otro país, estaba lejos de mis afectos y no quería que ellos carguen con más preocupaciones, ese era mi plan, mantenerlo en secreto, hasta ayer que me sucedió algo que me entristeció", relató.

Celina, quien reside en Estados Unidos junto a su pareja, el médico Federico Girardi, reveló que el momento que la decidió a sacar a la luz su enfermedad fue un accidente fortuito durante una cena con amigos.

"Estábamos felices, celebrando la vida. Nos ponemos a bailar y en un movimiento brusco se me salió la peluca, que llevo por la quimio", relató. "Me sentí tan vulnerable que no pude volver al lugar. Ellos me decían que no era nada, pero yo sentí que no pude ocultar más lo que me había pasado, por primera vez me había mostrado enferma a los ojos de los demás y toda esta coraza que vengo armando desde niña para poder sobrevivir en este mundo se me derrumbo en un segundo. Ya no quiero seguir así, y es por eso que hoy me libero".

Celina contó además que luego de seis meses de tratamiento, el 23 de noviembre recibió la noticia de que su organismo no tenía más rastros de células cancerígenas. "Pero aún no se puede cantar victoria porque en este tipo de cáncer nunca se sabe", advirtió.

"Todo esto que resumo en un par de renglones fue muy intenso y me costó mucho disimularlo para mis redes y seguidores. No quería que la gente que me quiere y sigue desde hace mucho me vea débil o frágil, porque esa imagen nunca fui yo, y preferí mantenerlo en secreto. Volví a Argentina, donde me pude reencontrar con mi gente y mostrarles que estoy muy bien y que sigo igual de leona", agregó.